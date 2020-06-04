أبرز اتجاهات موضة صيف2020 من منصات العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً -

مع دخولنا في كل موسم جديد، يحضر لنا المصممون والمديرون الإبداعيون لأهم الماركات العالمية لائحة بأبرز اتجاهات الموضة الرائجة، ذلك كي تعرف المرأة الأنيقة آخر الصيحات وتحضر خزانتها لتكون على الموضة.

فستان وقبعة من الرافيا من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



ومن خلال مشاهدتنا لأرقى عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية، تجلّت أمامنا أبرز اتجاهات موضة صيف 2020، والتي استوحي معظمها من موضة السبعينات بلمسات عصرية مواكبة لأيامنا الحالية، سواء من خلال الخامات، أو الألوان أو حتى القصات والتصاميم التي أعادت إحياء الزمن الجميل بطريقة راقية.

فإذا كنت تودّين إعادة ترتيب خزانتك لصيف 2020 والحصول على قطع جديدة عصرية، تابعي معنا فيما يلي أبرز اتجاهات الموسم كي تختاري أزياءك لهذا الصيف بعناية تامة.

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اتجاهات موضة صيف 2020

أزياء شامواه موضة صيف 2020

جاكيت شامواه بالشراريب من كيت Khaite



لا يمكنك أن تشاركي في موضة السبعينات، وهي الأكثر رواجاً في صيف 2020، دون أن تعتمدي ولو قطعة أو إكسسواراً بسيطاً من خامة الشامواه أو Suede. وقد رصدنا الشامواه بقوة خلال الكثير من عروض الموسم بالأخص من خلال الجواكيت الشامواه بالشراريب، والتي جاءت مميزة ضمن عرض سيلين Celine وكيت Khaite. كذلك، جاءت تنانير وبناطيل الشامواه مضفية لمسة من الأنوثة المفرطة على منصة عرض ألتوزارا Altuzarra.

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موضة الرافيا لصيف 2020

إطلالة بفستان رافيا من كريستيان ديور Christian Dior



تعد موضة الرافيا أو القش من أبرز الصيحات لموسم صيف 2020، فهس لا تزال مستكملةً رواجها منذ الصيف الماضي. إلا أننا رصدناها هذا الموسم ليس فقط على الإكسسوارات والحقائب على منصة سيلين Celine وستيلا ماكارتني Stella McCartney، إنما أيضاً على الأزياء مضفيةً لمسة من البساطة الأنيقة والعملية.

لفتتنا كيف عمدت المديرة الإبداعية لدار كريستيان ديور Christian Dior، ماريا غراتسيا كيوري، بإدخال الرافيا المصنوع من أوراق النخيل على التنانير والفساتين بأسلوب طبيعي ومميز جداً. وقد استكملت إطلالات عارضاتها بقبعات الرافيا الصيفية.

كذلك، برز الرافيا بقوة ضمن تصاميم دار أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta باللونين الأسود والبيج لإطلالات مفعمة بالأناقة.

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أزياء الساتان موضة صيف 2020

فستان من الساتان الراقي من بلومارين Blumarine



برز القماش اللماع الفاخر أو ما يعرف بالساتان بشكل كبير ضمن عروض صيف 2020 لأهم الدور العالمية، فرصدناه بألوان متنوعة وتصاميم متعددة سواء من خلال البدلات أو الفساتين لتناسب مختلف مناسبات الموسم.

رصدنا الساتان الفاخر ضمن عرض لومارين Blumarine من خلال فستان فاخر مع تفاصيل من الدانتيل لأجمل سهرات صيف 2020. كما برز من خلال معطف بلون التركواز بتصميم مستوحى من السبعينات على منصة ميو يمو Miu Miu.