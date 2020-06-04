- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء العربيات اعتماد العباءات الخليجية في إطلالاتهن اليومية، لذا جمعنا لكنّ اليوم أحدث الموديلات للعبايات الخليجية الملونة؛ لتخترن منها ما يناسب إطلالاتكن وشخصياتكن.
ا
عبايات خفيفة لفصل الصيف
لفصل الصيف الحالي، جمعنا لكُنّ عدة عبايات خفيفة وعملية، منها عباءة زهرية مزينة باللون الأبيض في المنتصف وفي أطراف الأكمام، ومزينة بزهور بنية أعلى الكتف، وعباية سماوية ناعمة برسومات الزهور البيضاء، واخترنا لكِ أيضًا عباية زهرية مزينة باللون الأبيض وبتطريزات الزهور الملونة، وعباية زهرية مزينة بالزهور الناعمة، لإطلالة شبابية مميزة.
تابعي المزيد:عبايات خفيفة للصيف من وحي مريم إلياسي
خيارات العبايات الشبابية
للعبايات الشبابية، يمكنكِ ارتداء عباية زهرية مزينة بالفصوص في الأكمام، أو عبايه رمادية مزينة بالتطريزات الفضية وبالقماش الأبيض، لإطلالة مريحة وعملية، أو الظهور بعباية زهرية مزينة بخطوط بدرجة فاتحة من الزهري، وعباية رمادية مصممة بمطاط في الأكمام ومزينة برسمة بيضاء، أو التأنق بعباية بيضاء بتطريزات زرقاء، أو عباية باللون البيج مزينة في الجزء العلوي بالزهور السوداء.
تابعي المزيد:عبايات صيفية للجسم الممتلئ من رؤى الصبان
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات خليجية ملونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.