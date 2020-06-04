عبايات خليجية ملونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء العربيات اعتماد العباءات الخليجية في إطلالاتهن اليومية، لذا جمعنا لكنّ اليوم أحدث الموديلات للعبايات الخليجية الملونة؛ لتخترن منها ما يناسب إطلالاتكن وشخصياتكن.

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عبايات خفيفة لفصل الصيف

عبايات خفيفة



لفصل الصيف الحالي، جمعنا لكُنّ عدة عبايات خفيفة وعملية، منها عباءة زهرية مزينة باللون الأبيض في المنتصف وفي أطراف الأكمام، ومزينة بزهور بنية أعلى الكتف، وعباية سماوية ناعمة برسومات الزهور البيضاء، واخترنا لكِ أيضًا عباية زهرية مزينة باللون الأبيض وبتطريزات الزهور الملونة، وعباية زهرية مزينة بالزهور الناعمة، لإطلالة شبابية مميزة.

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خيارات العبايات الشبابية

العبايات الشبابية



للعبايات الشبابية، يمكنكِ ارتداء عباية زهرية مزينة بالفصوص في الأكمام، أو عبايه رمادية مزينة بالتطريزات الفضية وبالقماش الأبيض، لإطلالة مريحة وعملية، أو الظهور بعباية زهرية مزينة بخطوط بدرجة فاتحة من الزهري، وعباية رمادية مصممة بمطاط في الأكمام ومزينة برسمة بيضاء، أو التأنق بعباية بيضاء بتطريزات زرقاء، أو عباية باللون البيج مزينة في الجزء العلوي بالزهور السوداء.

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