أبرز الفساتين الزهرية من وحي هيفاء وهبي

تفضّل الكثيرات من النساء اعتماد اللون الزهري في إطلالاتهن، ولا سيّما في اختيارات الفساتين؛ لإعطاء مظهر أكثر أنوثة وجمالًا. وقد اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي عدة فساتين زهرية بموديلات متنوعة في إطلالتها، فإليكنّ أبرزها.



الفساتين القصيرة

فضَّلت هيفاء إطلالات الفساتين القصيرة في مناسباتها الخاصة أو الحفلات، فقد تأنقت بفستان زهري بسيط مصمم بطيَّات ناعمة، وتزيّنت بفستان زهري مزيّن بقماش الدانتيل الأسود، وتجمّلت بفستان فوشيا مزيّن بقماش الدانتيل الزهري، وفستان آخر من المخمل المصمم بشكل ناعم.



إطلالات الفساتين الشبابية

لإطلالة شبابية أنيقة بالفساتين الوردية، ظهرت هيفاء بفستان قصير مزيّن بالشراشيب وحزام الخصر الذهبي، وأطلّت بفستان زهري مصمم بأكمام طويلة ومليء بالزهور المتنوعة؛ لخيار ربيعي مناسب للشابات، وارتدت فستانًا باللون الفوشيا مصممًا بياقة بيضاء وأكمام شفافة؛ لإطلالة عملية.

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خيارات الفساتين اللامعة



اختارت هيفاء عدة فساتين وردية للمناسبات، من أبرزها فستان زهري طويل تكسوه اللمعة، ومصمم بكُم واحد وفتحة جانبية في الأسفل؛ لخيار بسيط وأنيق، ونسقت فستانًا ورديًّا مملوءًا بالتطريزات الفضية المميزة، مع حذاء وإكسسوارات فضية؛ لخيار مذهل ومتناسق.

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