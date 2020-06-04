بولغري تعلن عن خطتها لتسريع التجارة الإلكترونية عالمياً

بولغري، الماركة الفاخرة والدار الرومانية لصناعة المجوهرات الراقية، تحرص اليوم على تسريع انتشارها رقمياً في عموم أرجاء العالم مع إطلاق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة في العشرين من أيار/مايو.

حملة التجارة الإلكترونية المحلية هذه حظيت بمشاركة طائفة من أصدقاء الماركة ضمت كلاً من المغنية والممثلة السعودية أسيل عمران، ومصممة الأزياء ومقدمة البرامج السعودية العنود بدر، وسيدة الأعمال الإماراتية المؤثرة مثايل آل علي، إضافة للشخصية الإماراتية النافذة نوف التميمي.



فما هو السر الذي يكمن وراء نجاح متجر بولغري الإلكتروني؟ .. الرحلة تبدأ بتجربة مذهلة يخوضها المستهلك. وهنا، ثمة فريق لخدمة العملاء على درجة عالية من التخصص والكفاءة يشكل حجر الزاوية الذي أرست عليه بولغري أسس استراتيجيتها في مجال التبضع الإلكتروني، فيما يتمثل العنصر الرئيسي الآخر للنهج الذي يتخذ من رضا الزبون محوراً له في تيسير عملية المشتريات الإلكترونية؛ وهذا يتجسد في: عرض صور ثلاثية الأبعاد للمنتجات المعروضة معززة بأشكالها "الفعلية"، وفي مجانية الشحن ومرونة التسليم، وفي توفير خدمات الاستبدال دون مقابل إلكترونياً وعبر مكتب خدمة الزبائن على حد سواء، أو في المتجر بشكل مباشر، وفي مجموعة منتقاة من وسائل الدفع الأكثر استخداماً. وما هذه إلا بعض من الأدوات والخدمات المكرسة لتلبية متطلبات الزبون والتي تستهدف كسر أطواق عدد من "المحرمات" ذات الصلة بشراء السلع الفاخرة عموماً، والمجوهرات خصوصاً، عبر القنوات الرقمية.

إضافة لذلك، ولتحقيق تجربة متماسكة إلى أبعد حد، فإن كل زبون سيتلقى قطعة مميزة من محتويات متجر بولغري الروماني الرئيسي في شارع كوندوتي بروما، وذلك من خلال أسلوب التغليف الحصري للمشتريات الإلكترونية، والتي ستجسد – أي هذه القطعة – بكل جلاء صورة شبكة البنثيون Pantheon (معبد كل الآلهة) التي يتميز بها المتجر.

وكما يراها جان-كريستوف بابين Jean-Christophe Babin، الرئيس التنفيذي لدار بولغري، فإن "التجارة الإلكترونية ينبغي لها أن تكون تجربة حصرية ممتعة ومتكاملة توفر ذات الخدمات الأكثر جودة وتميزاً التي يقدمها متجر بولغري نفسه، ناهيك عن اعتماد مبدأ التكامل ما بين المتاجر والموقع الإلكتروني من حيث المحتوى والمعلومات ذات الصلة. ومع تفشي وباء فيروس كوفيد-19، فقد صار متجرنا الإلكتروني يحتل المرتبة الأولى عالمياً بمعدل نمو زاد على 100%؛ ونعتقد أنه سيعزز موقعه القيادي بعد انحسار الوباء الذي بات يشكل عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة النمو. والعامل الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا النجاح إنما يكمن في الترابط السلس ما بين المتجر "الفعلي" وبين القنوات الرقمية الأخرى، وبالتالي في المقاربة المتماسكة الشاملة التي اعتمدناها بكل قنواتها، وفي الالتزام التام بمعايير الخدمة من جانب فريق المساعدين والخبراء العاملين في مجال خدمة المستهلك".

وتعتمد بولغري في استراتيجيتها حالياً ثمانية بلدان رئيسية هي: الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا؛ وستنضم إليها في الأيام التسعين القادمة كل من سنغافورة وإيطاليا وفرنسا والمكسيك والبرازيل.

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