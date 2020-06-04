حول كورونا.. لا يفوتك أهم 4 استفسارات أجابت عنها "الصحة العالمية" مؤخرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كل يوم يثير فيروس كورونا "كوفيد 19" التساؤلات التي تجيب عنها منظمة الصحة العالمية أولًا بأول، وجاءت آخر الاستفسارات كما يلي:

فقدان حاستي الشم والتذوق

أكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن حاستي الشم والتذوق تودان للعمل بعد علاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الخولي، الذي نقلت عنه "سكاي نيوز عربية"، أن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراض أصيبوا بها.

وأضاف أن أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق واردة في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي، وأن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الحاستين، منها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وجاء ذلك ردًا على تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصابين في مصر، وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أسبرين لعلاج كورونا

وقالت المنظمة، إنه لا صحة لما تردد بشأن إمكانية علاج مرضى "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد"، بكل بساطة من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.

وأوضحت المنظمة في منشور توعوي لمكتبها الإقليمي، أنه "لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض "كوفيد-19"، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد".

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وأكدت أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.

أخطاء عند ارتداء الكمامات

حذرت المنظمة من بعض الأخطاء التي يرتكبها الكثير من المواطنين يوميًا عند ارتداء الكمامات؛ كأحد سبل الوقاية من كورونا

وشددت المنظمة في منشور توعوي على ضرورة عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، وألا تضع الكمامة على فمك أو أنفك فقط، ولا يتم ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة، وعدم لمس الجهة الخارجية للكمامة.

كما شددت على ضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، أو تفعل أي شيء آخر يستدعي لمسها، وعدم ترك الكمامة في مكان يصل إليه الآخرون، وألا تُستخدم الكمامة مجددًا.

وأشارت إلى أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة

وقالت المنظمة، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19"، بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.

وأضاف مكتب المنظمة في القاهرة، إن "‏التدخين ضار جدًا في كل الأوقات ويُمثل خطورة أكبر مع كوفيد-19".

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