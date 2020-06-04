7 قواعد صحية يلتزم بها أطباء القلب يوميًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يتبع أطباء القلب نمط حياة صحي قدر الإمكان، مع الابتعاد عن ممارسة بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية. لقراءة المزيد، اضغط هنا:

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