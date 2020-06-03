تنظيف فرش المكياج على طريقة خبير تجميل كيم كارداشيان

مما لا شك فيه أن العناية بـ أدوات التجميل لا تقل أهمية عن العناية بـ منتجاتك التجميلية نفسها، ولأن فرش التجميل تلامس بشرتك طوال اليوم وأنت تضعين المستحضرات المختلفة فعليك أن تتخيلي كمَّ البكتيريا التي قد تنقلها لـبشرتك إن لم تقومي بتنظيفها بشكل دوري وبطريقة سليمة، ولكن يا ترى ما هي الطرق المتبعة في عملية التنظيف هذه؟ وما هي الطريقة المثلى التي يتبعها خبراء التجميل العالميين؟

بداية عليك أن تدركي مدى أهمية عملية تنظيف فرش المكياج التي يجب أن تقومي بها بشكل أسبوعي على أقصى تقدير وذلك للحفاظ على بشرتك بالدرجة الأولى والحفاظ على جودة الفرشاة في المرتبة الثانية، أما عن الطرق العديدة المتبعة فهناك من يتبع أبسط الطرق ويضع فرشاته أسفل صنبور المياه ويقنع نفسه بأنه قد أتم عملية التنظيف وهناك من يستخدمن شامبو الأطفال في عملية التنظيف من خلال وضع الفرشاة في مياه مزودة بقطرات من الشامبو والقيام بشطفها وتجفيفها بعد ذلك.

أما عن الطريقة التي ذكرت الفنانة العالمية كيم كارداشيان أن خبير تجميلها الخاص Mario Dedivanovic يوصي بها فهي استخدام غسول الجسم في عملية التنظيف، والطريقة قد لا تخطر على بالك لكنها سهلة وذات فاعلية عالية، حيث ذكر في فيديو نشرته على إنستجرام أن منظف الجسم Philosophy's Purity Made Simple الذي يوصي به في عملية التنظيف يحتوي على الكبريتات (التي تذوب الشحوم والزيوت)، كما أنه يحتوي على مزيج من الزيوت خفيفة الوزن، والتي تعمل على تنظيف شعيرات الفرشاة ومنعها من الجفاف مما يحافظ على جودتها ويطيل في عمرها.

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