موديلات فساتين زرقاء للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - يتصدر اللون الأزرق قائمه الألوان الصيفية لهذا العام، لذا جمعنا لمُحِبَّات اللون الأزرق من المحجبات عدة إطلالات للفساتين الزرقاء، المناسِبة لكل المناسبات، فإليكن الخيارات.



فساتين المناسبات البسيطة

فساتين المناسبات البسيطة



للمناسبات اليومية البسيطة، يمكنكن ارتداء فستان أزرق مزين بخطوط بيضاء وبموديل ناعم، أو فستان مصمَّم بقَصَّة ناعمة مع حجاب أبيض أو بلون محايد، أو الظهور بفستان مزين بالكشكشة البسيطة في الأطراف، أو فستان مزين بالزهور الفوشيا من الأطراف العلوية أو المكسو بالزهور لخيار شبابي أنيق.

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خيارات الحفلات

فساتين الحفلات



للحفلات والتجمعات البسيطة، يمكنكن التأنق بفستان أزرق مزين بالزهور في الطرف السفلي، أو التجمل بفستان ناعم مزين بالدوائر البيضاء لخيار حيوي، أو فستان مزين بزهور وردية ناعمة لإطلالة أنثوية.

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