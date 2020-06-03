أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - تختار النجمة هيفاء وهبي أجمل الاطلالات من أهم دور الأزياء العالمية، وتهتم بمجوهراتها الراقية المواكبة للموضة، وآخرها تلك التي اختارتها من ماركة كارتييه العالمية. تابعي المزيد:طلالات لهذا الصيف استوحيها من هيفاء وهبي أقراط ذهبية من مجوهرات VOYAGEUR



لا تختار أو تعتمد هيفاء وهبي على أسلوباً معيناً لدى انتقائها المجوهرات، فتختار أحياناً القلادات الطويلة وأحياناً أخرى الأطواق أو القلادات الضيقة على الرقبة فيما تختار لإطلالات أخرى، الأقراط الطويلة والمتدليّة أو القلادات على الظهر. تابعي المزيد:هيفاء وهبي تنضم إلى النجمات في الأزياء الشرقية بإطلالة مبتكرة Advertisements أقراط ماسية من JACOB&CO



الى جانب الخواتم الكبيرة الحجم من ماركات عالمية منوعة والأساور الماسية أو الأقراط الكبيرة الحجم أيضاً. سلسلة ناعمة من كارتييه



شاهدي أفخم مجوهرات هيفاء وهبي المختارة من أشهر الماركات العالمية واستوحي منها ما يناسبك. تابعي المزيد:هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة

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