تعرفي علي أصول وف اتيكيت الكلام مع الزوج

الاحترام المتبادل بين الزوجين، واعتناء كلّ منهما بالآخر، ليسا مُجرَّد تفاصيل يمكن الالتزام بها أو إهمالها، وفقًا لظروف الحياة أو الحالة النفسيّة.

تتحدّث في الآتي، عن اتيكيت الكلام مع الزوج:

1. قبل الدخول إلى غرفة يجلس الشريك فيها، لا بدَّ من طرق الباب وأخذ الإذن بالدخول.

2. عند دخول البيت أو الغرفة أو السيَّارة، ينبغي إلقاء التحيَّة. وعند الخروج، ينبغي سؤال الآخر عمَّا إذا كان يُريد شيئًا.

3. من غير اللائق قراءة خطاب أو شيك أو ورقة موجودة في غرفة أو حقيبة زوجك.

4. عند نقلك أيّ شيء يخصّ شريكك بداعي التنظيف والترتيب، يجب إعادته إلى موضعه.

5. إذا أخطاتِ بحقِّ زوجك، فلا تتردِّدي بالاعتذار منه.

6. إذا اعتذر المُسيء إلى الطرف الآخر، فعلى هذا الأخير أن يقبل اعتذاره، وألَّا يكثر من لومه.

7. يُفترض أن يكون الحديث بين الشريكين هادئًا ومحترمًا، من دون صراخ أو سُباب.

8. لا بدَّ من البوح بالحقيقة للآخر بطريقة غير جارحة، مع تجنُّب الكذب مهما كان السبب.

9. من كان بحاجة إلى نصيحة، فعلى الآخر أن يُقدِّمها إليه بحُبٍ ومن دون تعالٍ.

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