طريقة وضع الكونتور للوجه الطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:00 مساءً - وضع الكونتور في مكياجك يُعد من أهم الخطوات وأبرزها، حيث يجعلكِ تبدين أصغر سنًّا، ويعطيكِ نضارة للوجه، كما يبرز تفاصيله ويخفي الكثير من العيوب الموجودة بالوجه. ومن أهم الخطوات التي تتساءل عنها الكثيرات، كيفية وضع الكونتور للوجه الطويل، وقد جلبنا لكِ هذه الطريقة من أبرز خبيرات الجمال لتجرِّبيها.

خطوات تطبيق كونتور الوجه الطويل

خطوات تطبيق كونتور الوجه الطويل



عليكِ إبراز منحنيات وجهكِ، في حال كان وجهكِ طويلًا، لذا ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس المماثل للون بشرتكِ أو الأفتح منها بدرجة واحدة، ومن ثَمَّ انتظري قليلًا، وضعي الكونتور الأغمق من لون بشرتكِ بدرجة أو درجتين، وامسحي به منحنيات وجهكِ، من قُبيل الرقبة وباطن الخدين والجبهة من الأعلى، واختاري الهايلايت المناسب لكِ، وضعِيه في منتصف الجبهة والذقن وبشكل مثلث أسفل العينين.

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نصائح لاختيار الكونتور وكريم الأساس

نصائح لاختيار الكونتور وكريم الأساس



نوع بشرتك يحدِّد لكِ أنواعًا معينة من المكياج، ولا سيما عند اختيار الكونتور وكريم الأساس، حيث تنقسم البشرة إلى نوعين؛ وهما: البشرة الجافة والبشرة الدهنية، وللبشرة الجافة نستخدم كريم الأساس والكونتور الزيتى، أما البشرة الدهنية فنستخدم البودرة الخالية من الزيت، وأيضًا يجب ملاحظة درجات ألوان مكياج الكونتور؛ فالمكياج الجيد يكون من الدرجات القريبة من لون البشرة والملائمة لها؛ وذلك لتبدو طبيعية وأكثر جمالًا، وعند اختيار الكونتور احرصي أن يكون بدرجة لون المناطق الغامقة، ويكون غامقًا عن درجة لون البشرة بعدة درجات من لون كريم الأساس المستخدم، وأما الهايلايت فيكون بدرجة أفتح من لون البشرة بثلاث أو أربع درجات.

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