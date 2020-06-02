تعرفي علي اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة

اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة يسمح بتوجيه هذه الفئة العمريَّة إلى أصول التصرف اللبق، أثناء تناول الطعام. اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة في نقاط تُعدِّدها في الآتي:

اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة

• يقضي اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة بتنبيههم إلى أهميَّة التزام الصمت على المائدة، وضرورة عدم التحرُّك كثيرًا، وأيضًا ثنيهم عن وضع مرافقهم على المائدة أو وضع أصابعهم في الأطباق أو في دواخل أفواههم.

اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة

• يدعو اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة إلى تعليمهم تجنُّب التكشير أو القيام بأي حركة معيبة أو الإكثار من الطلبات أو قصّ الحكايات أو المغامرات أو التحدُّث عن البرامج التلفزيونيَّة. من جهةٍ ثانيةٍ، من الضروري البعد عن زجر الأطفال وتأنيبهم باستمرار أمام الضيوف، لأنَّ ذلك يُصيبهم بالإحباط، وكذلك ينبغي عدم الإكثار من الثناء على جمالهم ومدح ذكائهم، حتَّى لا يُصابوا بالغرور.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تعرفي علي اتيكيت التعامل مع الرجال الغاصبين

اتيكيت التعامل مع الطبيب