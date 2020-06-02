أحدث ساعات الذهب الوردي لإطلالة أنيقة في 2020

تسعى كل امرأة للظهور بإطلالة أنيقة وجذابة سواء في المناسبات الرسمية أو الأيام العادية، وأكثر ما يُكمل أي إطلالة ويزيدها أناقة، هو ارتداء الإكسسوارات المناسبة، مثل الساعات.وتحرص معظم الفتيات على اختيار ساعات اليد بعناية وحرص شديد، وفي ظل تعدد التصاميم والألوان، تُعد الساعات المصنوعة من الذهب الذي يتم مزجه بمعادن أخرى، كالفضة، والبلاديوم، والحديد، وغيرها من المعادن، من أكثر تصميمات الساعات رواجاً في الآونة الأخيرة.

وساعات اليد المصنوعة من الذهب الوردي، هي خليط من الذهب والنحاس والفضة، وفي السطور التالية، يقدم لك أحدث تصميمات ساعات ذهبي وردي:

ساعة ريفيرسو كلاسيك سمول دويتو

تعطي تلك الساعة إطلالة أنثوية وساحرة بلمسات ختامية من الذهب الوردي والماس، ويمكن ارتداؤها ليلًا ونهارًا.

ويتميز الميناء بأناقة كلاسيكية مستوحاة من الطراز الأصلي للمجموعة، كما تم تزيينها بالحليات الثلاث الرمزية للمجموعة ريفيرسو المستوحي تصميمها من الفن الزخرفي "آرت ديكو"، وتتناغم العلبة طفيفة الاستدارة مع السوار من الذهب الوردي الذي يحيط بالمعصم بإحكام.

وزُين الميناء الخلفي للساعة بصفين من الماسات ذات القطع اللامع، الذي يتوافق تماماً مع أناقة الخلفية السوداء وعلامات الساعات الأنيقة والزخرفة الشمسية.

ساعة CRYSTALLINE GLAM من كريستال شواروفسكي

تتميز هذه الساعة بأنها تعطي المرأة مظهرًا أنيقًا للغاية، حيث تم تصميمها بقرص دائري زاهي مليء بأكثر من 800 قطعة من الكريستال، داخل الغلاف المصنوع من الستانلس ستيل المطلي باللون الذهبي الوردي.

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كما تتميز هذه الساعة بعلامات مؤشر الأرقام الرومانية المطلية باللون الوردي المطلية باللون الذهبي، وشريط جلدي داكن.

ساعة ألتيبلانو

تتميز هذه الساعة الفاخرة من ماركة بياجيه لتصنيع الساعات والمجوهرات الراقية، بالمينا الأنيق من عرق اللؤلؤ الوردي، وسوار من جلد التمساح باللون الوردي.

وصٌممت هذه الساعة الفاخرة من الذهب والألماس بمؤشرات للوقت مُصممة من الذهب، تعلوها عقارب رفيعة مصممة على شكل عصا، بينما تأتى العلبة الرقيقة بقطر 34 مم، ومزينة بـ72 ماسة.

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