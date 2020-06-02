إطلالات فرح الهادي بالبنطال الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:45 صباحاً - يُعد بنطال الجينز، ولا سيما الأزرق، من القطع التي لا غنى عنها في خزانة أي فتاة؛ فمنذ ظهوره على ساحة الموضة لم يَخْتَفِ مطلقًا، بل على العكس، تعدَّدت تصميماته وازدادت، ومن أبرز تنسيقاته جمعنا لكنّ عدة خيارات من وحي فرح الهادي، فإليكن تفاصيلها.

تنسيقات صيفية

تنسيقات صيفية



لخيارات صيفية أنيقة، جمعت فرح بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية مزينة بفصوص، وبقميص أبيض بسيط وعدة أكسسوارات ذهبية في إطلالة أخرى، كما تجملت به مع قميص من الجينز المزين بأكمام عصرية مكشوفة.

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خيارات رسمية برُوحٍ شبابية

خيارات رسمية برُوحٍ شبابية



لإطلالات رسمية وشبابية بالوقت ذاته، اختارت الهادي بنطالًا واسعًا مع قميص أبيض وعدة أكسسوارات شبابية، وتزينت ببنطال الجينز مع معطف من الجينز الأزرق لخيار رسمي وشبابي، وتأنقت بمعطف فسفوري فاقع مع بنطال جينز واسع.

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إطلالات الأجواء الباردة

إطلالات الأجواء الباردة



لإطلالات مناسبة للخريف والشتاء، ارتدت فرح بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف طويل أصفر مزين بالأسود، وظهرت به مع قميص أبيض ومعطف بني، وأطلت أيضًا ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف أسود، ونسقته مع قميص من الكاروهات الصفراء

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