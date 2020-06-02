البنطلونات الواسعة موضة ربيع وصيف 2020

تعتبر البنطلونات الواسعة من القطع العملية جداً لارتدائها في فصل الصيف، فهي مريحة وخفيفة وتعطيك إطلالة أنيقة

الكثير من البنطلونات الواسعة رأيناها في عروض ربيع وصيف 2020، لكنّها، ورغم قصّاتها الفضفاضة، بدت شديدة الأناقة ومريحة في الوقت نفسه.

بعض المصمّمين قدّم هذه البنطلونات بقصّات تناسب المكتب، والبعض الآخر اختار أن يمزجها بخيوط برّاقة أو طبعات ملوّنة.



طريقة تنسيق البنطلون الواسع



نسقي البنطلون الواسع مع توب قصير وجاكيت جينز قصير معه وانتعلي حذاء رياضي مميز.

نسقي البنطلون الواسع مع بلوزة بأكمام واسعة، وتألقي بستايل بسيط وجذاب واختاري لفة حجاب جديدة لتبدي بشكل عصري في الجامعة.



نسقي البنطلون الواسع مع بلوزة طويلة مزينة بحزام خصر وبأكمام تزيها الكشاكش المميزة، انتعلي حذاء بكعب عال لإطلالة خلابة.

لا شك أن البنطلون الواسع سيمكنك من الظهور بإطلالة مميزة كاجوال، فقط نسقي البنطلون بأحد ألوان الصيف وليكن الأصفر ونسقي معه حذاء فلات.

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البنطلون الواسع أناقة للمحجبات

نسقي البنطلون الواسع مع بلوزة قصيرة وكارديغان ساتان طويل وانتعلي حذاء بكعب عال، ولا تنسي لفة الحجاب التربان التي ستمنحك لوك عصري ومميز.

البناطيل الواسعة من أبرز صيحات الموضة التي ولعت بها المحجبات نظرا لأنها تمتحهن الإطلالات المحتشمة كما أنها أكثر راحة وجاذبية.



جربي تزيين البنطلون بحزام مميز ونسقي مع البنطلون توب قصير وانتعلي حذاء راضي وزيني الحجاب الخاص بك ببعض البنس الجديدة المميزة.

إن كنت ترغبين في التألق بالبنطلون الواسع البليسيه باللون الذهبي فبإمكانك تنسيقه ع توب ساتان او شفون حجاب تربان وتألقي في مناسبتك بشكل مميز.

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