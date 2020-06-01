اتجاهات غير متوقعة احتضنتها الفاشينيستات سنراها هذا الصيف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك الكثير من الاتجاهات الأنيقة التي ستجتاح ساحة الموضة خلال صيف 2020، والتي ستستمتعين بارتدائها حتى في حال استمرار الحجر المنزلي، من الشورتات الطويلة، وأكياس الرافية الأنيقة، وقمصان الـ tie-dye، إلى فساتين الكروشيه، والبلوزات ذات الأكمام المنتفخة المرحة، هذه الاتجاهات تجمع الطبيعة الصيفية والحيوية بالأناقة، وستكون حاضرة في خزانة أزيائك.

ولكن هناك بعض الاتجاهات الصيفية غير المتوقعة التي أصبحت تهيمن على حسابات إنستغرام لأشهر المؤثرات في الآونة الأخيرة، هذه الاتجاهات فريدة من نوعها لا يمكن التنبؤ بها، وقد تم احتضانها من قبل أكثر النساء أناقة؛ ما زاد من شعبيتها.

فيما يأتي اكتشفي معنا 5 اتجاهات رائعة بشكل غير متوقع سنراها في كل مكان هذا الصيف:

تنانير التنس

اكتسبت ملابس التنس شعبية كبيرة على إنستغرام، وعلى وجه الخصوص تنانير التنس المطوية التي فازت بقلوب عاشقات الموضة، فهي بديل رياضي أنيق لليغينغز والبنطلونات الرياضية، ولستِ بحاجة إلى أن تكوني محترفة في التنس لارتدائها؛ إذ يمكنك الحصول على إطلالة عصرية صيفية جذابة بتنسيقها مع قميص بولو أو تيشرت مع إكسسوارات رائجة، مثل القلادة المكتنزة أو وشاح الشعر وزوج من أحذية التنس البيضاء.

توبات حمالات الصدر الجميلة

ستشهد ساحة الموضة خلال صيف 2020 ظهور توبات حمالة الصدر الجميلة التي تأتي بتصميمات رياضية جذابة تتميز بصور ظلية فريدة وأقمشة فاخرة وتفاصيل رائعة، مثل الدانتيل و الحرير وغيرهما.

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الشورتات الداخلية الرجالية

في فترة الحجر المنزلي، اجتاحت البنطلونات الداخلية الرجالية القصيرة حسابات أشهر المؤثرات على إنستغرام، حيث أصبحت الشورتات القصيرة الخيار المريح المفضل للارتداء المنزلي، وقد قمن بتنسيقها مع كل شيء من قمصان الأزرار إلى سترات البلايزر، وقد أصبحت البديل الحديث للشورت الرياضي.

الصنادل القبيحة بزينة جميلة

حصل اتجاه الصندل "القبيح" على تحديث جميل بشكل غير متوقع هذا الصيف، وهذا ما دفع أشهر الفاشينيستات لاحتضان الصندل الرياضي العصري المزين بكل شيء من الزينة اللامعة إلى الأقمشة الساحرة.

الخلخال فوق الجوارب

غالبًا ما ترتدي النساء الخلخال طوال فصل الصيف مع الصنادل الصيفية الأنيقة، لكن في ظل الحجر المنزل، فضلت المؤثرات ارتداء الزينة الجذابة فوق الجوارب مع الأحذية الرياضية والصنادل القبيحة.