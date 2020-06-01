رغم بيان "الصحة العالمية" الأخير.. ما ضرورة تطهير الأسطح وتعقيم اليدين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لم يثبت حتى الآن إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الأشخاص من خلال ملامسة الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح.

ومع ذلك، من المستحسن ضرورة تعقيم الأشياء وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة الأممية.

وتشير المبادئ التوجيهية إلى دراسة أظهرت أن الفيروس يمكن أن يظل باقيا على السطح الخارجي للقناع الواقي (الكمامة الطبية) لمدة تصل إلى 7 أيام.

لكن منظمة الصحة العالمية ذكرت أيضا أنه ينبغي أيضا النظر إلى الدراسات المتعلقة بقدرة الفيروس على البقاء بشيء من الشك، حيث إن مثل هذه الدراسات أجريت في مختبرات لا علاقة لها كثيرا بظروف العالم الواقعي.

وبالرغم من أنه لا توجد أي حالات حتى الآن على انتقال الفيروس لأشخاص من سطح ما، فإنه لا يمكن استبعاد مثل هذا الانتقال نظرا لسلوك فيروسات كورونا أخرى معروفة، ومن ثم تنبع أهمية تعقيم الأسطح وأشياء مثل الأحواض والمراحيض والأجهزة الكهربائية والمقابض، حسب المنظمة.

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ويمكن تعيقم الأسطخ بخطوات سهلة لضمان خلوها من فيروس كورونا عبر: تتظيف السطح المتسخ قبل وضع المطهر عليه، ثم ترك مادة التعقيم "الكلور أو الكحول" فترة، على أن يكون التنظيف يوميًا.

ويقول البروفيسور ويليام كيفيل من جامعة ساوثامبتون لصحيفة " independent" البريطانية، إنه على الرغم من أن مخاطر التعامل مع الأسطح دون تعقيم وخاصًة مع الهواتف المحمولة تكون قليلة، إلا أنها يمكن أن تسبب العدوى، لذا لا يجب استخدامه دون تنظيف اليد وتعقيمها قبل وبعد الاستخدام.

أما عن شاشات اللمس العامة مثل ماكينات الصراف الآلي، فهي يمكن أن تكون مصدر كبير لنقل عدوى كورونا، حيث يستخدمها الكثير من الناس ويمكن أن يكون من بينهما شخص مصاب ينقل الفيروس للأصحاء.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة تارا سميث، عالمة الأوبئة والأمراض المعدية من جامعة كينت ستيت: "إن أجهزة اللمس من أكثر الأماكن التي تترسب بها الفيروسات والبكتريا من قبل الأشخاص المصابة، ونظرًا لأن العديد من الأشخاص يستخدمون الأجهزة بعدهم قد يصابون بالفيروس بسهولة".

وأضاف مايكل هيدال باحث في منظمة الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، أن شاشات اللمس أصبحت من الاستخدامات الأساسية في عمل بعض الأشخاص ومن الصعب تجنب استخدامها. ونصح أن يتأكد الناس من تعقيم أيديهم وغسلها عدة مرات بعد استخدام شاشات اللمس، حتى يقلل من مخاطر انتقال أي عدوى.