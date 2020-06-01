كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - إذا كنت قد جربت العديد من منتجات تفتيح البشرة من دون الحصول على نتائج سريعة وفعالة، وتبحثين عن البديل الذي يجعل بشرتك فاتحة أكثر ومشرقة ومتوهجة، فإن المكياج هو الحل الأمثل بالنسبة إليك، حيث بإمكانك وبخطوات قليلة التمتع ببشرة فاتحة، نقية، وخالية من الشوائب.

وفي هذا المقال، سنقدم لك أبرز خطوات تفتيح البشرة عن طريق المكياج.



استخدام البودرة المعدنية الشفافة

تفتيح البشرة بالمكياج

في كثير من الأحيان، يؤدي استخدام بودرة الوجه ذات التركيبة الثقيلة، الى جعل البشرة تبدو داكنة وزيتية. لذلك، اختاري دائماً بودرة معدنية شفافة وخفيفة، فهي تساعد على ضبط المكياج وتفتيح البشرة ومنع تلاشي لونها، مما يمنحك مظهراً أكثر إشراقاً. واحرصي على استخدام بودرة أفتح بدرجة من كريم الأساس الخاص بك.

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تجنب المكياج السموكي

طريقة تفتيح البشرة بالمكياج

إن اعتماد المكياج السموكي يحول أحياناً دون الحصول على بشرة فاتحة، بل يظهرها أكثر دكانة. لذلك، اختاري بدلاً من ذلك مكياج العيون الطبيعي، باستخدام النغمات الفاتحة والخفيفة، فهي تجعل بشرتك تبدو أفتح، وتمنح عينيك الإشراقة والحيوية. اختاري مثلاً، ظلال العيون الوردية الفاتحة، التي تمنحك بشرة أفتح بشكل طبيعي.



إخفاء البقع الداكنة

اخفي البقع المزعجة

من الطبيعي أن تنعكس البقع الداكنة سلباً على مظهر البشرة، فتبدو أكثر دكانة ومملة. بالتالي، ضعي القليل من الكونسيلر على مناطق الوجه التي تعاني من التصبغات، ووزعيه بالتساوي، واحرصي على ألا يكون كثيفاً، وتأكدي من مزج الكونسيلر جيداً مع باقي مستحضرات الأساس، بهدف الحصول على لمسة ناعمة خالية من العيوب. كذلك، ابحثي عن أنواع الكونسيلرالغني بالفيتامين E وc والنياكيناميد، وهي مكونات تمنع إنتاج الميلانين وتعمل على تفتيح

البشرة.

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استخدام الهايلايتر

بشرة فاتحة عن طريق المكياج

إن تسليط الضوء على عظمة الخدين عن طريق الهايلايتر، يجعل البشرة تبدو أفتح وأكثر إشراقاً وتوهجاً. ولكي تبدو بشرتك أفتح من لونها الطبيعي، اختاري درجات الهايلايتر الطبيعية، لتبدو بشرتك فاتحة بشكل طبيعي. من جهة أخرى، تجنبي استخدام تقنية الكونتورينغ، فهي تجعل بشرتك تبدو داكنة.



استخدام كريم الأساس المناسب

كريم الأساس هو أساس مكياجك، لذلك، إن كنت تريدين تفتيح البشرة عن طريق المكياج، اختاري فاونديشن بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك، وامزجيه جيداً ووزعيه بالتساوي على بشرة وجهك وعنقك، مما يمنحك النتيجة المرجوة في الحصول على بشرة أفتح وأكثر توهجاً.

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