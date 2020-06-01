إليكِ أجمل إطلالات ملكة إسبانيا أثناء فترة "الحجر المنزلي"

تشتهر اطلالات الملكة ليتيزيا بالرقي والاناقة، التي تخطف بها الأنظار في كل المناسبات التي تشارك فيها، وفيروس كورونا لم يمنع ملكة إسبانيا من أن تتألق بتصاميم كلاسيكية وعملية خلال نشاطاتها في الفترة الأخيرة خصوصاً مع بدء التخفيف من الإجراءات المشددة التي اتخذتها البلدان حول العالم وبدء عودة الحياة الى ما يشبه طبيعتها وبشكل تدريجيّ، وفيما يلي هي تعرض اجمل اطلالات الملكة ليتيزيا في فترة الحجر المنزلي.

الملكة ليتيزيا تعشق تصميم البدلة التي تختارها في عدد من المناسبات. وفيما كانت تختار البدلة بالألوان مثل الأحمر والزهري، تميل في الفترة الأخيرة إنتقاء أزياء بدرجات ألوان كلاسيكية أكثر مثل الأسود والرمادي والأبيض.

تألقت الملكة ليتيزيا ببدلة كلاسيكية من مجموعة Hugo Boss، كما خطفت الأنظار بعدد من تصاميم البلايزر، واحدة مثلاً بنقشة المربعات الكبيرة من ماركة هيوغو بوس باللون الأسود، وإثنين باللون الرمادي.

وبعيداً عن القصة الكلاسيكية، أطلت الملكة ليتيزيا أيضاً بجاكيت من قماش التويد من تصميم دار هيوغو بوس أيضاً. كما نسقت اطلالة باللون الأسود مع بلايزر من تصميم Carolina Herrera.

بعيداً عن الإطلالات الكلاسيكية، تألقت الملكة أيضاً بلوكات كاجول إعتمدت فيها على الكنزات. الأولى رمادية بقصة الـv neck، والثانية بقصة ياقة دائرية عالية من ماركة هيوغو بوس. وفي إطلالة أخرى عبر تطبيق Zoom، أطلت الملكة بقميص باللونين الأبيض والأسود من مجموعة كارولينا هيريرا.

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