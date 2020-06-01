قناع الشعر المفضل لدى النجمة كيندال جينر من مطبخك

تتمتع النجمة كيندال جينر Kendall Jenner، بشعر صحي فائق الحيوية واللمعان، وربما ستندهشين أن السر وراء ذلك ليس مستحضرات العناية بالشعر باهظة الثمن، وإنما ماسك للشعر تحضره في المنزل بمكونات متوافرة في مطبخها، وتواظب على تطبيقه على شعرها بشكل دوري. فإن كنت ترغبين في الحصول على شعر مثالي، تعرفي الى طريقة تحضير ماسك الشعر المفضل لدى كيندال جينر.



مكونات ماسك الشعر الخاص بكيندال جينر

- ثمرة ناضجة من الأفوكادو.

- ثمرة ناضجة من الموز.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.



طريقة تحضيره وتطبيقه

اهرسي حبة الأفوكادو الى أن تصبح ذات قوام كريمي. من ثم، أضيفي إليها الموز واهرسي المكونات مجدداً مع بعضها البعض. بعدها، أضيفي زيت جوز الهند، وحركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الماسك على شعر جاف وليس مبلل، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو ذات تركيبة لطيفة وشطفيه بالماء الدافئ.



فوائد الأفوكادو للشعر

الأفوكادو مليء بالأحماض الدهنية والفيتامينات، بما فيها فيتامين E و B، اللذين يعملان على إعادة بناء بنية الشعر فيجعلها أقوى وأكثر سلاسة وصحة.



فوائد الموز للشعر

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يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات والزيوت الطبيعية التي تساعد في تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه، كما تساهم في منع تقصف الشعر وتكسره.



فوائد زيت جوز الهند للشعر

أما بالنسبة الى جوز الهند، فهو يكافح تلف الشعر الناتج عن العوامل البيئية الضارة، كما يعمل على تنعيم الشعر المتجعد والهايش، ويمنع تكسر الشعر، فضلاً عن أنه يعدّ علاجاً فعالاً لقشرة الرأس.



أهمية ماسك الشعر من كيندال جينر

نظراً الى الكمية الكبيرة للمعادن والبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية في ماسك الشعر الطبيعي الذي تستخدمه النجمة كيندال جينر، فهو يعدّ خياراً رائعاً لجميع مشاكل الشعر، لا سيما تلك الناتجة عن آثار الأدوات الساخنة التي تستخدم في تصفيف الشعر، ومنتجات الشعر التي تشتمل على مواد كيماوية مضرة بالشعر، لذلك استخدميه بانتظام، فهو سيعزز من نمو شعرك ويمنحه اللمعان والحيوية.

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