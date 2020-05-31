أفضل أنواع الكونسيلر للبشرة المختلطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - الهالات السوداء، عدوة المرأة. لذلك، يُعتبَر الكونسيلر او خافي الهالات السوداء، مستحضر المكياج الذي لا غنى عنه في اللقاءات والخروجات اليومية. فما من سيدة يمكنها التغاضي عن استخدام الكونسيلر والا بدت متعبة وفاقدة الحيوية والاشراق. وما يجعل الكونسيلر بهذه الاهمية، هو طبيعة بشرة السيدة العربية، التي تعاني عموما من حدة الهالات السوداء.



أي مستحضر كونسيلر ينصح به لصاحبات البشرة المختلطة؟

كونسيلر



سبق ان تحدثنا في مقالات سابقة عن كيفية اختيار الكونسيلر او خافي الهالات السوداء بحسب نوع البشرة. أما اليوم فنخصص لك مقالا، جمعنا فيه باقة من أفضل انواع الكونسيلر الخاص بالبشرة الدهنية:



بداية، لا بد من الاشارة الى ان صاحبات البشرة المختلطة، عليهن التوجه صوب المستحضرات الخالية من الزيوت كتلك المخصصة للبشرة الدهنية، عند اختار الكونسيلر.

فخافي الهالات السوداء يتم تطبيقه على محيط العينين. عموما في هذه المنطقة تكثر الافرازات الدهنية، لأنها قربية من منطقة الجبين والانف حيث تتركز الافرازات عادة. لذلك، وجب اختيار كونسيلر لا يسيل.



فما هي أفضل انواع الكونسيلر للبشرة المختلطة؟



1. Revlon ColorStay Concealer: يتمتع بتركيبة سائلة، خالية من الزيوت وبالتالي لا يسيل ويستمر طوال اليوم.

Revlon ColorStay Concealer



2. Clinique Even Better Concealer: يتمتع بتركيبة كريمية، قادرة على اخفاء الشوائب والهالات السوداء، من دون ان تتكتّل وتحدث تشوهات في التغطية.

Advertisements

Clinique Even Better Concealer



3. Neutrogena Skinclearing Blemish Concealer: يتميز بتقنية Micro-Clear مع حمض الساليسيليك التي تبقي مسام البشرة مفتوحة وبالتالي فإنه لا يعرض البشرة المختلطة لمزيد من المشكلات والبثور، فضلا عن انه يضمن تغطية رائعة.

Neutrogena Skinclearing Blemish Concealer



4. Boots Tea Tree & Witch Hazel Concealer Stick: من بين انواع لكونسيلر الرائعة للبشرة المختلطة، فهو لا يضمن تغطية الهالات السوداء فحسب، بل يعالج البثور عبر قضائه على البكتيريا، بفضل تركيبته التي تحتوي على خصائص شجرة الشاي.

Boots Tea Tree & Witch Hazel Concealer Stick



5. NYX Professional Makeup Concealer Wand: يتوافر هذا الكونسيلر الخاص بالبشرة المختلطة وفق 12 درجة لونية، ما يتيح الحصول على تغطية مثالية مناسبة بحسب لون البشرة.

NYX Professional Makeup Concealer Wand

تابعي المزيد : المكياج الفرنسي .. اعتمديه من خلال هذه الطرق