صابونية بياض الثلج لتفيتح البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - انتشر منذ القدم، استخدام الصابون للعناية بجمال المرأة؛ لخصائصه الفعّالة في تنظيف البشرة وإزالة البثور، ولا سيما في توحيد لون البشرة وتفتيحها. إضافة الى العناية بالشعر واستخدامات جمالية أخرى. ومع الاختلاف في أنواع الصابون وكي لا تحتاري في اختيار الصابونية التي تُساعد في تفتيح بشرتك والعناية بها، اخترنا لك، أفضل خلطات صابونية بياض الثلج وطرق تحضيرها في المنزل:



خلطات صابونية بياض الثلج لتفتيح لون البشرة

صابونية بياض الثلج للعناية بالبشرة وتفتيح لونها



الخلطة الصابونية، ترتكز على مزج عدّة أنواع من الصابون الطبيعي ذات خصائص تُساعد في تفتيح لون البشرة، سواء بشرة الوجه أو الجسم. وإليك، نماذج عدّة، لتختاري منها ما يُناسبك:



خلطة صابون الغار لتفتيح البشرة

صابونية الغار لتفتيح لون البشرة كبياض الثلج



صابون الغار، ويُعرف بالصابون السحري منذ القدم؛ إذ اشتهر زيته بأنه زيت الأميرات اللاتي استخدمنه للحفاظ على نضارة بشرتهن وشعرهن. وأشهرهن كليوباترا والملكة زنوبيا.

ويتميّز بخصائص مطهرة ومضادة للفطريات، للبكتيريا وللأكسدة. يحتوي الغار على العديد من الفيتامينات، كفيتامين "سي" و"أ" و"ب"، وعلى حمض الفوليك وحمض الأوليك الذي يعرف أيضاً بحمض الزيت. فجميع هذه المكونات تجعل من هذا صابون علاجًا آمنًا وفعالّا لجميع مشكلات البشرة.



فوائد صابون الغار للبشرة:

تتميّز صابونية الغار بفوائد جمالية جمّة للبشرة

يقضي على التجاعيد ويخفّف من ظهور الخطوط الرفيعة.

ينظّف البشرة بعمق، ويحفّز من إنتاج خلايا جديدة.

يحدّ من ظهور البثور، ويقضي على حب الشباب.

يُغذّي البشرة ويرطبّها ويمنحها النضارة والإشراق.

يوحّد لون البشرة ويخفّف من حدة البقع الداكنة.

يقضي على التصبّغات اللونية ويفتّح لون البشرة خلال فترة قصيرة.

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خلطة صابونية الغار والليمون لتبييض البشرة

خلطة صابونية الغار والليمون لتبييض البشرة



المكونات:

صابونة من الغار.

3 ملاعق من الماء المغلي.

3 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

تبرش صابونة الغار ويضاف لها الماء المغلي.

يوضع المزيج على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب الصابون بالكامل.

يضاف عصير الليمون ومن ثم زيت اللوز.

تحرك المكونات جيداً وتترك جانباً حتى تبرد.

يطبق المزيج على بشرة الوجه والجسم المراد تفتيحها باستثناء المنطقة المحيطة بالعينين.

يترك لـ ¼ ساعة، ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

لا بد من ترطيب البشرة بماء الورد أو كريم .



خلطة صابونية بياض الثلج لتفتيح البشرة

صابونية بياض الثلج لتفتيح لون البشرة



المكونات:

قطعة من الصابون (صابونة غار أو صابونة البابايا أو صابونة الكركم أو صابونة الطاووس صابونة طين البحر للبشرة الدهنية الخ...) تتوفر جميعها في محال العطارة.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من جل الألولفيرا الطازج.

ملعقة صغيرة و ½ من الأرز المطحون الناعم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير والاستخدام:

تبرش قطعة الصابون ويوضع برشها في وعاء على نار متوسطة حتى يذوب ويتحول إلى سائل خالٍ تماماً من أي تكتلات.

تضاف بقية المكونات بالترتيب، أي بودرة الأرز، ثم العسل، فزيت اللوز يليه خل التفاح ومن ثم جل الصبار.

تحرك جميع المكونات، ثم توضع على نار خفيفة حتى تتجانس.

يبعد الخليط عن النار ويترك حتى يبرد قليلاً.

تدهن قوالب أو عبوات بلاستيكية بكمية قليلة من الفازلين قبل سكب خلطة الصابون، ما يسهل إزالها بعد أن تصبح صلبة.

تحفظ العبوات في البراد ليستخدم منها يومياً.

تبلل قطعة الصابون بالماء ويفرك الوجه والجسم بها. تترك رغوة الصابون لبضع دقائق قبل غسل البشرة بالماء البارد.

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