سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: تحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.

ماديًا: في منتصف هذا الأسبوع، تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: في منتصف هذا الأسبوع، تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

ماديًا: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك، لذلك فكر في تناول عشاء رومانسي معه.

مهنياً: عل مدار هذا الأسبوع، حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته فتبدو الأمور أكثر وضوحا أمامك.

مهنياً: في نهاية الأسبوع، ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

ماديًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

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- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع، بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة هذا الأسبوع، عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.

ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع المشاحنات والخلافات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

ماديًا: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني. احذر الحسد.

ماديًا: بداية من آخر الأسبوع، تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك، مما ينعكس بالإيجاب على علاقتكما.

مهنياً: يوم رائع على الصعيد المهني، تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

ماديًا: يواجهك خلال هذا الأسبوع مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.