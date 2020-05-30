سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.
مهنياً: تحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.
ماديًا: في منتصف هذا الأسبوع، تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: في منتصف هذا الأسبوع، تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.
مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.
ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.
مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
ماديًا: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك، لذلك فكر في تناول عشاء رومانسي معه.
مهنياً: عل مدار هذا الأسبوع، حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.
ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):
عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته فتبدو الأمور أكثر وضوحا أمامك.
مهنياً: في نهاية الأسبوع، ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.
ماديًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.
مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.
- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.
مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.
ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع، بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة هذا الأسبوع، عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.
ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.
- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع المشاحنات والخلافات بينكم.
مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.
ماديًا: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.
- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني. احذر الحسد.
ماديًا: بداية من آخر الأسبوع، تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.
- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك، مما ينعكس بالإيجاب على علاقتكما.
مهنياً: يوم رائع على الصعيد المهني، تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.
ماديًا: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.
- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)
عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.
مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.
ماديًا: يواجهك خلال هذا الأسبوع مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.