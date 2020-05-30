الامارات | أميركا: توصية بسحب علاج للسكري

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا: توصية بسحب علاج للسكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أول من أمس، إنها أوصت خمساً من شركات تصنيع الأدوية بسحب دواء «ميتفورمين»، الذي يستخدم لعلاج مرض السكري؛ بعد أن اكتشفت الإدارة وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات الدواء. وقالت الإدارة إن العقاقير احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة «إن- نيتروسوديميثلامين»، إذ تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها.

وكان التلوث بهذه الشائبة «إن- نيتروسوديميثلامين» مسؤولاً عن سحب دواء علاج حموضة المعدة «زانتاك»، الذي تبيعه شركة سانوفي، وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي. ومع ذلك، قالت الإدارة إنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص «ميتفورمين» حتى بعد السحب، حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم، بحيث يمكنهم وصف بديل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news