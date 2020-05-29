الامارات | متحف اللوفر في باريس يفتح أبوابه 6 يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف اللوفر في باريس يفتح أبوابه 6 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر متحف اللوفر في باريس اليوم الجمعة أنه يعتزم إعادة فتح أبوابه في السادس من يوليو المقبل بعد الخطوات التي أعلنها رئيس الوزراء إدوار فيليب أمس لتخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحف الذي يزوره أكبر عدد من الجمهور في فرنسا في بيان إنه يتعين على الزائرين حجز تذاكر قبل السماح لهم بالدخول وأن يتبعوا لافتات إرشادية في الداخل كما طلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي تحقيقا «للحد الأقصى من الأوضاع الأمنية»عندما يأتون إلى مبانيه.



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