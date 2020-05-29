هذا ما يحدث عند غسل الفاكهة بالملح والماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لغسيل الخضروات والفواكهة أهمية لا يكاد يغفل عنها الجميع، وذلك بهدف التخلص من البكتيريا والجراثيم، لكن ماذا يحدث عن تنظيفها بالملح والماء؟

غالبا ما يتم رش جميع النباتات والمحاصيل بالمبيدات في وقت الزراعة، ونظرا لأن هذه المبيدات لا يجب أن تحملها الفاكهة، فإن بعضها يمكن أن يستقر عليها كمخلفات.

وأجرت العديد من المنظمات غير الحكومية عددا من الأبحاث على مدار الوقت، حيث وجدوا كميات غير مقبولة وضارة من مبيدات الآفات على الفواكه والخضروات المتاحة في السوق للاستهلاك.

لذلك يجب على الأشخاص غسل الفاكهة والخضروات بالماء والملح، نظرا لأن ذلك يساعد في إزالة المبيدات والأوساخ والبكتيريا والحشرات، ويجعلها أكثر آمن للتناول، بحسب ما نقل موقع "timesnownews".

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ووفقًا لمركز العلوم والبيئة، يمكن أن تكون المستويات العالية من بقايا مبيدات الآفات في الفواكه سامة وقد تسبب السرطان على المدى الطويل، وتلفا في الجهاز العصبي والإنجابي في الجسم، والعيوب الخلقية وتعطل جهاز المناعة.

ووفقا لمركز العلوم والبيئة، لا يجب عليك فقط غسل الخضار والفواكه بالماء العادي، ولكن أيضا غسلها أو نقعها في 2٪ من الماء المالح، إذ يساعد في خروج حشرات صغيرة الحجم من الفاكهة المنقوعة، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو على "TikTok"، تمت مشاركته قبل بضعة أيام عن اختراق الفراولة وتواجد الحشرات بداخلها، ترك لنا الكثير من الأسئلة، ويظهر الفيديو لامرأة تنقع الفراولة الطازجة في الماء المالح لتنظيفها، وعادة ما يتوقع المرء أن تخرج الأوساخ من الثمار ولكن في هذه الحالة يزحف شيء آخر وهو الحشرات.

وحسب تقارير Cloud Mountain Farm Center، اتضح أن الحشرة الصغيرة التي ظهرت في الفيديو هي ذبابة الفاكهة التي تضع بيضها على أنواع مختلفة من الفاكهة.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، هذه الديدان ليست ضارة إذا تم تناولها، ولكن من الأفضل غسل الفاكهة كالفراولة والعنب والتفاح والجوافة والخوخ والمانجو والخوخ والكمثرى جيدا في الماء المالح.