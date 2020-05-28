الامارات | رأي "الشؤون الدينية" الجزائرية بمن أفطر رمضان بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رأي "الشؤون الدينية" الجزائرية بمن أفطر رمضان بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية اليوم الخميس، بأن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أفطروا في شهر رمضان "وجب عليهم القضاء بعد الشفاء".

وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها على صفحتها الرسمية على"فيسبوك"، وبحسب وسائل إعلام جزائرية أن العاجزين عن الصوم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يسقط عنهم الصوم، ولا يجب عليهم القضاء وتترتب عليهم فدية فقط.

وأضاف البيان: "بالنسبة للمرضى الذين سبب لهم الصوم مشقة كالمرضى المصابين بكوفيد-19، ومن كان في حكمهم فأفطروا، وجب عليهم القضاء بعد الشفاء". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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