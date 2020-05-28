دليل ترتيب الملاعق والشوك على مائدة الطعام

يتخذ ترتيب طاولة السفرة أهميَّةً، سواء تعلَّق الأمر بالمناسبات الرسميَّة أو التجمُّعات العائليَّة، فهو يعكس الضيافة الأنيقة، التي تُشعر الضيوف بالراحة. وفي الآتي، دليل ترتيب أواني الطعام.

ترتيب الملاعق والشوك على السفرة

تزيين الطاولة بالشموع

من الجذّاب تزيين الطاولة بقطعة من الديكور، مثل: الشموع

• توزَّع الشوك دائمًا إلى يسار الجالسين إلى الطاولة، وبالترتيب، إذ توضع الشوكة المستخدمة أوَّلًا في المكان الأبعد إلى اليسار. أمَّا السكّين المستخدم في تقطيع الطعام فيوضع إلى يمين الطبق مباشرةً، مع الانتباه إلى جعل الجزء المسنن منه يواجه الطبق، ثمَّ يوضع السكين الخاصّ بتناول السلطة. أمَّا سكِّين الزبدة فهو الاستثناء الوحيد في هذه الحالة لأنّه يوضع فوق الطبق، وإلى اليسار منه، وذلك بشكل متعامد أو مائل. توضع الملاعق بعد السكاكين مباشرةً، وفي هذا الإطار توزَّع ملعقة الشوربة أو ملعقة الفواكه أوَّلًا، مع إضافة ملاعق أخرى بعدها، مثل: ملعقة الحلويات أو ملعقة الشاي أو القهوة، ولكنَّ الأخيرة، توزَّع مع الحلويات أو المشروبات للضيف وليس قبل ذلك.

• توضع المناديل فوق الطبق الرئيس.

• تحقِّق الأغطية مظهرًا جذَّابًا لطاولات الطعام، وينطبق الأمر على الحصائر الصغيرة تحت الأطباق. كما يحلو تزيين الطاولة بقطعة من الديكور، مثل: مزهريَّة مليئة بالورود، أو إناء مدهون باللون الذهبي، أو الشموع...

تزيين الطاولة بالورود

من الجذّاب تزيين الطاولة بقطعة من الديكور، مثل: مزهريَّة مليئة بالورود

• تُمسك الشوكة باليد اليسرى، والسكّين باليمنى. ، أمَا في الدعوات الرسميَّة، فمكان مناديل الطعام هو أحضان الضيوف، عند الجلوس.

• عتدما يضع الجالس إلى الطاولة المنديل إلى جانب الطبق، فهذا يدلّ إلى أنَّه فرغ من تناول الطعام.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الوشاح المطبع بالورود لإطلالة ساحرة

عبايات مزينة بالورود لإطلالات مختلفة في رمضان