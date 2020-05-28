13 مرطباً ينصح به أطباء الجلدية للرجال ذوي البشرة الجافة

ليس من الضروري أن يكون لديك جلد جاف مزمن لتعرف جحيم وجه ضيق أو حكة أو متقشر. إنه غير مريح ويصعب التعامل معه، ناهيك عن أنه لا يبدو رائعاً. لحسن الحظ، سواء كنت تعاني من جفاف الجلد أو قشوره بشكل منتظم أو مجرد ضرب رقعة خشنة، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدته على إعادة التوازن، بدءً باستخدام مرطب جيد.

لمحبي الضوء الطبيعي: اقتني مصابيح المكتب المضيئة لعملك المنزلي

عند فهم المرطبات، من المهم معرفة سبب حدوث بشرتك الجافة في المقام الأول. قد يكون أحد الجناة الرئيسيين هو حاجز الجلد المعرض للخطر، هو الدرع المجهري المهم للدهون الذي يجلس فوق بشرتك. يساعد هذا الحاجز على إبعاد الأشياء السيئة عن بشرتك بالطبع، لكنه أيضاً يحافظ على الأشياء الجيدة مثل الرطوبة في الداخل.

وفقاً لموقع Men’s Health، يقول طبيب الجلدية جو ماكجوان، إن: "البشرة الصحية والمرطبة تجدد نفسها باستمرار وتحافظ على حاجز مرن، فإنها دورة - بدون ترطيب كافٍ، لا يمكن للجلد إصلاح حاجز مُخترق بدون حاجز صحي، فهو يفقد الترطيب بسهولة أكبر".



ويقول الدكتور ماكجوان إن أفضل طريقة لمساعدته على طول الطريق هي "توصيل الغذاء لخلايا البشرة السليمة؛ مما يعني أنه حان الوقت لإخراج هذا المرطب".

كيف تحافظ على رائحة عطرك لأطول فترة ممكنة؟ إليك السر في ذلك

Advertisements

فيما يقول طبيب الأمراض الجلدية مورغان راباش: "يجب أن تبحث عن منتج يحتوي على السيراميد، وهي جزيئات دهنية تغلق حاجز البشرة وتحبس الرطوبة، كما يجب أن تبحث عن مكون مهم آخر هو حمض الهيالورونيك، الذي يسحب الماء إلى الجلد دون إضافة زيوت إضافية".

كما يضيف راباش أنه يمكن أن تساعد المكونات الأخرى مثل النياسيناميد والأحماض الدهنية في إعادة التوازن إلى حاجز الجلد. وإذا لاحظت أيضاً تهيجاً أو التهاباً مع جفاف الجلد، فابحث عن مكونات مهدئة مثل دقيق الشوفان.

إذا كنت، مثل الكثير من الرجال، قلقاً بشأن المرطبات الثقيلة الكئيبة التي تشعر بغرابة على وجهك أثناء العناية به، فإن الخبر السار هو أن سُمك المرطب لا يرتبط دائماً بمدى فاعليته. هناك الكثير من الخيارات خفيفة الوزن التي لا تزال ترطب البشرة وترطبها بعمق وكفاءة. لذا إليك أفضل المرطبات للرجال - من الكريمات إلى الجل إلى الأمصال - حتى للبشرة الأكثر جفافاً

قد يهمك ايضاً:

مرطب شفاه مغذي وسريع التحضير من أمينة شلباية

4 مرطبات طبيعية تجعل بشرتك متوهجة وناعمة