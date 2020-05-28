مكياج عيون ملون لصيف 2020 من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - يعد مكياج العيون الملون موضة رائجة جداً، وهو يمنح المرأة إطلالة شبابية مفعمة بالحيوية والجمال. فإذا كنت من محبات ظلال العيون الملونة، يلهمك بعض فناني المكياج الموهوبين عبر إنستقرام، أساليب مكياج عيون ملونة تخولك الحصول على إطلالة صيفية منعشة تبث فيك النشاط وتبعد عنك الملل والكآبة.



مكياج عيون برتقالي

مكياج عيون برتقالي



بإمكانك الحصول على أجمل مكياج عيون برتقالي باستخدام ظلال العيون باللون البرتقالي على كامل الجفن العلوي على أن يكون حاداً قليلاً على منبت الرمش. والى جانب الظل البرتقالي، استخدمي ظل العين باللون الزهري على طول خط الرمش السفلي، مما يجعل عينيك لوحة فنية رائعة الجمال.

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مكياج عيون أزرق

مكياج عيون أزرق



يعد اللون الأزرق أحد أبرز ألوان المكياج لصيف 2020، وهو ملائم جداً لكافة الأوقات، وهو حل وسط بين ظلال العيون الهادئة وظلال العين القوية. اعتمديه بطريقة هادئة على عينيك، بحيث تطبقين على الجفن العلوي فقط بطريقة ناعمة، من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا لمنح عينيك حجماً أكبر وجعلها أكثر اتساعاً. ولتحقيق التوازن في مكياجك، طبقي أحمر الشفاه الوردي اللامع.



مكياج عيون أحمر

مكياج عيون أحمر



استخدمي هذا الصيف ظلال العيون باللون الأحمر من دون تردد، فهو لون رائج جداً ومميز ويمنحك إطلالة جذابة ولافتة. لكن اعتمديه بطريقة ممتعة ومبتكرة، من خلال تحقيق رسمة أيلاينر مجنح باستخدام قلم كحل باللون الأحمر. ولضمان مكياج عيون يدوم طويلاً، طبقي ظل العين بلون مشابه فوق الكحل مباشرة.

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مكياج عيون متعدد الألوان

مكياج عيون متعدد الألوان



إذا كنت ترغبين في اعتماد مكياج عيون بألوان حيوية متعددة، فإن مزيج الأخضر والأزرق سيكون خياراً رائعاً. طبقي ظلال العيون الزرقاء والخضراء على الجفنين العلوي والسفلي بأسلوب مجنح، واحرصي على مزج الظلال حتى تبدو متماسكة ومتناسقة، من ثم طبقي الرموش الاصطناعي التي تمنحك نظرات ساحرة.



مكياج عيون خوخي

مكياج عيون خوخي



يناسب اللون الخوخي جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة، وهو لون انتقالي رائع وخيار مناسب للنساء المحبات للإطلالة الهادئة. طبقي ظل العين باللون الخوخي على الجفن العلوي، على أن يكون ثقيلاً، من ثم ضعي الظل نفسه على طول خط الرمش السفلي على أن يكون ناعماً وهادئاً. كذلك، حددي داخل العين بالكحل الأسود.

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