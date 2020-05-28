الامارات | «نتفليكس» تعرض الموسم الأخير من «13 سبباً» قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تعرض الموسم الأخير من «13 سبباً» قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ثلاثة مواسم مثيرة للاهتمام، شابها جدل بشأن تأثيرها المحتمل في معدلات الانتحار بين المراهقين، يعود مسلسل «13 سبباً» على شبكة «نتفليكس» في موسمه الأخير.

وأكدت «نتفليكس» أن الموسم النهائي سيعرض في الخامس من يونيو المقبل.

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ويتناول المسلسل، الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية، قضايا حساسة مثل التنمر بأسلوب صادم.

ويخشى المنتقدون من أن المسلسل قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لعمليات الانتحار المجسدة وكان خبراء الصحة العقلية قد أشاروا إلى زيادة 28% في معدل الانتحار بالولايات المتحدة بعد بث المسلسل في 2017.

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