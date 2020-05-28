الامارات | استاد «هارد روك».. سينما سيارات قريباً

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شكرا لقرائتكم خبر عن استاد «هارد روك».. سينما سيارات قريباً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ميامي دولفينز الأميركي لكرة القدم الأميركية، أول من أمس، أن استاد «هارد روك»، الذي كان مقرراً أن يستضيف فعاليات السوبر بول (نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم الأميركية) هذا العام، سيتحول قريباً إلى سينما سيارات. ورغم هذا، لم يتحدد بعد موعد معين لبداية عمل هذا الاستاد كسينما سيارات.
ويتردد أن الاستاد به مساحة تسع 230 سيارة. ومن المقرر أن تطبق جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء «كورونا» في السينما.
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