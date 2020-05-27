أفكار لفساتين تناسب حفلات الخطوبة في العيد

هل ستحتفلين بخطوبتك خلال العيد، وتريدين اختيار فستان زفاف مميز، بين الكثير من التصاميم المختلفة، تظل عروس العيد تبحث عن الأكمام الطويلة والموديلات المحتشمة والجذابة.



فساتين ايلي صعب Elie Saab

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين بأكمام طويلة وتصاميم محتشمة، وتميزت بالفخامة، حيث أنها بأرقى الأقمشة الشفافة والمرصعة بتطريزات وطبعات معدنية بالذهبي والفضي، مع الأحزمة التي تبرز الخصر النحيل.

وتنوعت فساتين ايلي صعب بين فساتين منفوشة وفساتين بقصّات عمودية أو تتسع قليلاً من أسفل لتناسب مختلف أشكال الجسم.

فساتين زياد نكد Ziad Nakad

ظهرت العديد من موديلات فساتين الخطوبة المناسبة لعروس العيد في أحدث تشكيلة فساتين من توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.

قدم المصمم فساتين ضيقة وفساتين منفوشة، واستخدم أقمشة شفافة وزاد سحرها بالتطريزات البرّاقة التي تزينها.

وبرزت مجموعة من صيحات الموضة في فساتين زياد نكد، مثل الفستان الفوشيا بالأكمام الواسعة، كما تزينت بعض الموديلات بالأحزمة المعدنية حول الخصر.

وأحببنا الألوان المميزة التي قدمها المصمم، مثل الفوشيا والأزرق الفاتح والذهبي، فهي ألوان رائجة في رفساتين الخطوبة.

فساتين زهير مراد Zuhair Murad

Advertisements

أيضاً قدم المصمم اللبناني زهير مراد فساتين خطوبة تجمع بين الفخامة والإحتشام لتناسب عروس العيد.

أعجبتنا الفساتين الذهبية المرصعة بتطريزات برّاقة ولمسات الريش التي تزيد من فخامتها، سواء الفستان العمودي أو الفستان بالتنورة الإضافية.

كما قدم المصمم فستان منفوش بأكمام طويلة مطرزة وبتنورة تول متوسطة الطول لإطلالة عصرية مبهرة.

فساتين Naja Saade

لفتت أنظارنا التصاميم المحتشمة والفخمة في عرض أزياء Naja Saade خلال أسبوع الموضة بدبي 2020.

حيث ظهرت مجموعة من صيحات الفساتين المحتشمة بالأكمام الطويلة، مثل الفستان الأخضر بصيحة الكاب.

كما قدمت الماركة فساتين خطوبة بألوان ناعمة وتصاميم محتشمة، مثل الفساتين الليلكي والوردي والأزرق الفاتح.

وتزينت الفساتين بالتطريزات البرّاقة التي تزيد من سحرها، وهي بتنانير A Line تمنح العروس إطلالة مثل الأميرات.

قد يهمك أيضا:

نظارة الشمس الفراشة تتصدر موضة صيف 2020

صيحة "الأكمام المنفوخة" تزيّن إطلالات الفساتين في صيف 2020