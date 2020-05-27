التنورة غير المتماثلة تتصدر موضة صيف 2020

القاهرة - لايف ستايل تتصدر التنورة غير المتماثلة الموضة في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتفردة تخطف الأنظار. وقالت خبيرة الموضة الألمانية تانيا كرونين إن التنورة غير المتماثلة تمتاز بطرف سفلي مائل وغير مستو لتلفت الأنظار إليها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتأتي التنورة غير المتماثلة هذا الموسم مصنوعة من خامات فخمة ومفعمة بالأنوثة والرقة مثل الحرير والساتان والدانتيل، بالإضافة إلى الخامات المريحة كالقطن والكتان. Advertisements وتمتاز التنورة غير المتماثلة بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة فخمة وحذاء أو صندل ذي كعب عال. قد يهمك أيضا: التنورة بالنقشات موضة صيف 2020 من وحي منصّات عروض أهم العلامات أجمل فساتين زفاف 2020 .. تصميمات منفوشة ولمسات من الدانتيل الناعم

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