أجمل تصاميم ملابس النوم النسائية وتوابعها

افكار هدايا عيد الفطر متنوعة وتلبّي مختلف الأذواق، ونظرًا لكثرتها، قد تحتارين لما ستختارين، ونقدّم لكِ أفكارًا رائعة يمكنكِ تسوّقها من أفضل مواقع التسوّق أون لاين الموثوقة، إذ أنّ معظم المتاجر مغلقة بسبب إجراءات منع تفشّي فيروس كورونا.



من أجمل الهدايا النسائية التي يمكنكِ أن تدلّلي نفسكِ بها، أو تشاركينها مع العزيزات على قلبكِ، ملابس النوم وتوابعها. وقد رصدت لكِ أبرز التصاميم التي لفتتها لتسهّل عليكِ مهمّة البحث.



للمحافظة على الأناقة والفخامة حتّى أثناء النوم!

تصاميم من Louis Vuitton

لمن تعشق الإطلالات الفخمة، هذه التصاميم من Louis Vuitton هي خيار مثالي لها، فهي ستمنحها إطلالة أنيقة حتّى أثناء النوم، الأمر الذي يزرع البهجة في نفسها ويعزّ ز إيجابيّتها.

بيجاما بنقشة برية...

بيجاما من DKNY من The Outnet

النقشات البرية تزيّن مختلف تصاميم الملابس في العام 2020 ومن بينها ملابس النوم، ويمكنكِ أن تختاري النقشة التي تعجبكِ أو تعجب من تريدين أن تهديها قطعة مميزة.

فستان للنوم من Tommy Hilfiger

يمكنكِ أن تختاري ملابس للنوم من تصميم دور الأزياء التي تتبنى فكرة الاستدامة البيئية، والتي تكون مصنوعة من أقمشة وموادّ قابلة لإعادة التدوير، أو غير مضرّة بالطبيعة وما تشمله من حياة نباتيّة وحيوانيّة. ومثال على ذلك، فستان مصنوع من قطن عضوي مغطى بالألوان، تضيف عليه التفاصيل اللامعة وشريط شعار Tommy Hilfiger لمسة جذابة فريدة.

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أحذية من Loro Piana

المرأة المواكبة للموضة تحرص على أن تكون إطلالتها مثالية حتّى في المنزل، ولذا هي بالطبع تنسّق ملابس النوم مع الأحذية المنزلية الأنثوية الجميلة. لذا، يمكنكِ أن تختاري لنفسكِ أو للمقربّات لكِ، أحذية منزلية جميلة من Loro Piana، فهي ستكون هديّة رائعة تزرع البهجة في القلوب.

والروب ضروري أيضًا

تصاميم من Marks & Spenser

من المهمّ أن تمتلك كلّ امرأة تصميم روب ترتديه فوق ملابس النوم، و تقدّم Marks & Spenser تصاميم رائعة من هذه القطعة، من بينها تلك الناعمة بلون موحّد، أو المزيّنة بتفاصيل لافتة مثل نقشات الأزهار لأسلوب حيوي، فأدرجي ما يعجبكِ منها على لائحة هدايا العيد.

تصاميم من Farfetch

تصاميم ملابس النوم باللون الزهري هي أكثر ما نحبّه، فما رأيكِ بأن تختاري بيجاما بهذا التدرّج مثلًا، وتنسّقيها مع شبشب زهري أيضًا، لتخلدي إلى الفراش بإطلالة جميلة، أو لتقدّميها كهديّة إلى من هي مقرّبة منكِ. هذه التصاميم وغيرها الكثير من الملابس النوم، هي من أجمل أفكار الهدايا لكلّ عزيزة على قلبكِ.

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