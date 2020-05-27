ملابس واكسسوارات اشتقتُ اعتمادها بسبب فترة العزل المنزلي

صيحات ملابس واكسسوارات ربيع وصيف 2020 رائعة ومميزة، ولكن نحن غير قادرين على اعتماد أبرزها بسبب فترة العزل المنزلي الملزمين بها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وبالطبع، لقد اشتقنا لاعتماد تصاميم لم نتخلّى عنها قبل نشوء هذه الأزمة.



صيحات الموضة التي سنعتمدها بعد مرور أزمة كورونا كثيرة، وهي رافقت قطع ملابس وأكسسوارات كانت ترافق إطلالاتنا بشكل دائم، منها للإطلالات اليومية، ومنها خلال رحلات السفر، ومنها خلال المناسبات والسهرات. تصاميم لم نستطع التخلي عنها سابقًا، نتشوّق لنعتمدها من جديد، ونزرع من خلالها في قلوبنا الكثير من الأمل للقضاء على الوباء والاستمتاع بلحظات ممتعة من جديد. فلنتذكّرها سويًا، ونتأمل قدوم أيام أفضل لنعتمدها من جديد.

كم أشتاق لفساتين السهرة...

فساتين السهرة التي لطالما انتظرنا المناسبات لنتألّق بها، باتت اليوم ترقد في الخزانة منذ أسابيع. كم أنا مستاءة لشرائي فساتين كنت سأعتمدها في مناسبات انتظرتها بحماس، ولكن ويا للأسف، ألغيت بسبب وباء كورونا، و ها أنا اليوم أنظر إليها بحزن، وأتخيل نفسي أرتديها لأزرع الإيجابية والسعادة في نفسي... الفساتين الفاخرة بقصّاتها المختلفة والتفاصيل الرائعة التي تزيّنها، كم اشتقنا لها...

أنظر إلى تصاميم أحذيتي بحزن

خلال فترة العزل المنزلي، أنتعل إمّا موديلات السنيكرز ا لمريحة، أو الأحذية المسطّحة، مع الحرص على أن تكون بصيحات رائجة، وذلك حرصًا مني على أن أكون مواكبة للموضة. ولكنني اشتقت حقًّا إلى الأحذية بالكعب العالي بمختلف أنواعها، الـ Pump، الصنادل، الـ Mule، وغيرها... سأنسّقها مع إطلالاتي حتمًا ريثما تنتهي هذه الفترة العصيبة!

الجمبسوت كان الأحبّ إلى قلبي

أشعر بأنّه قد مرّ وقت طويل لم أعتمد فيه الجمبسوت... إنّه من التصاميم التي تعود من الثمانينات لتكتسح موضة 2020، وقد كان خياري المفضّل عندما أكون على عجلة من أمري، فهو قطعة واحدة، ما يعني أنّه يمنحني إطلالة مثالية في دقائق قليلة. لطالما اخترته عندما كنت أستيقظ متأخرة للذهاب إلى العمل، أو لتلبية دعوات العشاء...

أتوق لاعتماد نظّاراتي الشمسية

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لا أذكر أنّني خرجت يومًا من منزلي من دون نظاراتي الشمسية، فهي أكسسوار ضروري يرافقني في كلّ إطلالاتي النهارية. ولكن في الوقت الراهن الذي أمضيه في المنزل، أتوق كثيرًا لاعتمادها، لدرجة أنّني أقف أمام المرآة كلّ يوم وأجرّبها!

لم أنسَ البلايزر

البلايز هي عزيزة جدًا على قلبي، وأملك منها تصاميم كثيرة في خزانتي، منها المناسبة لاجتماعات العمل، وأخرى للأمسيات التي أعتمد فيها إطلالات أنيقة، وأخرى بتصاميم عصرية للأيام العادية. أشتاق كثيرًا لتنسيقها مع الفساتين والتنانير، وبالطبع مع سروال الجينز!

والحقائب...

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لم أتخيّل يومًا أنّه سيمرّ شهرٌ كامل من دون أن أنسّقها في إطلالاتي... هي الحقائب وبمختلف تصاميمها، باتت كتحف في خزانتي أنظر إليها وأشتاق لأنّظم أغراضي فيها وأحملها. هذا الأكسسوار الذي يعدّ من أهمّ القطع في خزانة المرأة المواكبة للموضة، لا أحتاج له أبدًا في الفترة الراهنة. حقائب الـ Clutch، حقائب الكتف، حقائب الظهر، الـ Tote، حقائب السفر، وغيرها الكثير، كم أتوق لتنسيقها مع ملابسي من جديد.

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