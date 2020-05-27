التول الأسود من الخامات البارزة بعالم الموضة، لا يستغني عنه مصممو الأزياء بالكثير من الموديلات المختلفة، فهو يضيف للمرأة لمسة نعومة وجمال، لهذا كثيرًا ما نجده خيار كثير من النجمات بالمهرجانات والحفلات الكبيرة لاسيما باللون الأسود الفخم، الذي يبرز معه جمال الخامة وبريقها.

وإن كنتِ تحبين هذه الخامة، ارتدي التول الأسود على طريقة نجمات العالم بهذه الفساتين.

بفستان كامل من التول اختارت كيندال جينر Kendall Jenner فستانًا أسود من Giambattista Valli غاميستا فالي ، متدرجًا بشكل طبقي من طبقات التول المنفوشة، مع ذيل طويل، من دون أكمام، جريء ولافت، بخاصة على السجادة الحمراء، منحها طولًا مع تصميمه القصير من الأمام، بالإضافة إلى الصندل المدبب الأسود.

كيندال جينر

بينما اختارت Margot Robbie مارغوت روبي فستانًا قصيرًا مكشكشًا من دار الأزياء الفرنسية شانيل Chanel يمنح المرأة لمسة شبابية، وأنثوية ناعمة أيضًا، ولا يحتاج للكثير من الاكسسوارات بسبب تفاصيله الكثيرة.

أعجبنا الفستان الدانتيل الأسود مع القصات الملونة على الفستان ككل، مكثفة بشكل مائل، من إيلي صعب Elie Saab مع حزام الخصر، وخامة التول الحادة قليلًا، لكي يبقى الفستان منفوشًا.

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إيلي صعب

نجمة هولوليوود نيكول كيدمان اختارت التول المطرز مع فستان أسود طويل من قطعتين، الجزء العلوي مزين بالكامل بالخرز اللامع، والتنورة العالية الخصر جاءت كلاسيكية وبسيطة متناسبة مع طولها.

الشرائط المتداخلة مع التول الشفاف الكثير، كان خيار جانيوري جونز January Jones بفستان من Zac Posen ، مع ذيل طويل متدرج بشكل عشوائي حلزوني يخطف الأنظار على السجادة الحمراء، نسقت معه حذاءً وكلتش أسود، حتى لايطغي أيّ شئ آخر على جمال الفستان التول.

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