فيتامينات ضرورية لمكافحة التجاعيد وشد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - إن كنت تعتقدين أن مستحضرات العناية بالبشرة تكفي وحدها للحفاظ على بشرة شابة ومكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، فأنت مخطئة، إذ هناك مجموعة فيتامينات تعد ضرورية جداً لـ تعزيز الكولاجين في البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن، سنعرفك إليها في هذا المقال.



فيتامين A

فيتامين A



هو أحد أكثر الفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة وتحميها من الجفاف. كما يعمل على تجديد خلايا البشرة وتقوية أنسجة الجلد، والأهم أنه يساعد في الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، نظراً الى غناه بمضادات الأكسدة. وهذا ويساهم الفيتامين A في تفتيح لون البشرة وتخليصها من البقع الداكنة، إضافة الى أنه يقضي على حب الشباب والبثور. وهذا الفيتامين موجود بكثرة في الأطعمة التالية: الجزر، البطاطا الحلوة، الخضار ذات الأوراق الخضراء، البطيخ، ومشتقات الحليب كافة.

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خلطة الفيتامين A

جربي خلطة الفيتامين A



لتفتيح وتبييض البشرة، اهرسي ربع حبة مسلوقة من البطاطا، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، وحين تحصلين على خليط متجانس طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



فيتامين C

جربي فيتامين C



يعدّ هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة، وبالتالي هو ضروري جداً للحفاظ على شباب البشرة، حيث يمتلك قدرة كبيرة على مقاومة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يساهم الفيتامين C في ترطيب البشرة في الأعماق وتغذيتها ومدها بالعناصر الضرورية التي تساعد في جعلها نضرة ومتوهجة، وتعيد الإشراقة الطبيعية إليها.

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خلطة الفيتامين C

جربي خلطة الفيتامين C



للاستفادة من فوائد الفيتامين C على البشرة، اعصري ربع مقدار فنجان قهوة من عصير البرتقال، واخلطيه مع ملعقة كبيرة من اللبن، من ثم طبقي الخليط على وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيها بالمياه الباردة.



فيتامين E

فيتامين E



يدخل هذا الفيتامين في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة التي تُعنى بتأخير ظهور التجاعيد، وذلك لفوائده المتعددة للبشرة، فهو يؤمن الحماية والوقاية لأنسجة الجلد من التلوث وآثاره السلبية، كما يحمي بشرة الوجه من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وذلك كونه يمتلك القدرة على مقاومة الجذور الحرة وتعزيز عملية إنتاج الكولاجين في البشرة.

خلطة الفيتامين E

جربي خلطة الفيتامين E



للحفاظ على شباب بشرة وجهك، اخلطي أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.

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