كيف تتصرف عندما يسيطر طفلك على أقرانه أثناء اللعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا ما تابعت أطفالك وهم يلعبون قد تلاحظ أنهم يبدلون الأدوار بسهولة، وهذا يتوقف على الموقف وعلى الطرف الآخر الذي يلعبون معه. فقد يكونون هم أكثر سيطرة ثم ما يلبثون أن يصبحوا أكثر خضوعا.

يميل البعض للسيطرة على الألعاب لفترات طويلة ويعطون الأوامر لأصدقائهم. هل يجب على الآباء هنا التدخل؟ يقول أولريك ريتسر-زاكس وهو مستشار تعليمي في ألمانيا: "لا ليس على الفور". ومن الأفضل ألا يتدخل الآباء مباشرة. وقبل أن يتحدثوا إلى طفلهم في هذا الشأن فيما بعد ، ربما لانتقاد سلوكه، يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم : هل طفلي دائما ما يكون القائد أم كان ذلك في تلك اللحظة فقط؟ هل كان الطفل الآخر يعاني بشكل ظاهر؟

ومن المهم أيضا العمل على معرفة ما إذا كان الطفل ببساطة يحب السيطرة وما إذا كان يفعل ذلك بطريقة عدائية. وفي الحالة الأخيرة يجب على الآباء بالطبع التدخل في وقت مبكر.

ولكن في مرحلة ما قبل المدرسة يمكنك التأكد نسبيا أن الأطفال يمكنهم حل المسألة بأنفسهم. فإذا ما كان أحدهم دائم السيطرة على الآخرين من حوله فربما سوف يقولون له: "لن نلعب معك مجددا".