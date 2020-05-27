الامارات | ابتسامة ولافتة للعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة ولافتة للعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسامة عريضة، تليق بعيد الفطر السعيد، يرسمها على وجهه صبي يبيع «البالونات» في مدينة صيدا اللبنانية، ابتسامة بريئة ترفرف مع الوجوه الجميلة التي تزين «بالوناته».. ولافتة «عيد مبارك» يرفعها طفل من داخل السيارة في مدينة إيتون بولاية إلينوي الأميركية، لتنشر الأمل، وتعلن أنها أكبر من مخاوف جائحة كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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