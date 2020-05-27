الامارات | 5 إرشادات لمن لايزال خيارهم البقاء في البيت

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لمن لايزال خيارهم البقاء في البيت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت منظمة الصحة العالمية، على مدى الفترة الماضية، الكثير من النصائح لمن لايزال خياره البقاء في البيت، رغم بعض الانفراجات في مجال ساعات الحجر. وتقول الأخصائية في علم النفس، الدكتورة لوسي آتشنسون، لـ«إندبيندنت»، إن خيار البقاء في البيت لايزال هو الأفضل رغم تخفيف ساعات الحجر، والمرونة التي بدأ الكثير من دول العالم إبداءها في هذا المجال للتخفيف عن الناس، وتضيف آتشنسون أنه لابد لمن يواصل خيار البقاء في البيت مواصلة ابتكار بعض النشاطات والعادات، والالتفات إلى مجموعة من الأمور المهمة لسلامة نفسيته.
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