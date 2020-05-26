تقرير يرصد أحدث صيحات الأقراط الكبيرة لموسم صيف 2020

لا تكتمل أي إطلالة من دون الأكسسوارات سواء الحقيبة أو المجوهرات، والأقراط هي من الأساسيات لينجح أي لوك ويساعدك على خطف الأنظار.ما يميّز صيحة أقراط موسم صيف 2020 هو أن دور الأزياء قدّمتها بشكل جديد، ولكن مهما إختلفت التصاميم والماركات ما جمع بينها كلّها هو الحجم الكبير سواء بالأحجار الملوّنة، أو صيحة القرط الواحد وغيرها.

تعرّفي معنا على أحدث صيحات الأقراط الكبيرة لموسم صيف 2020 لكي تمنحك إطلالة عصرية ومميّزة.

أقراط دائرية كبيرة

الأقراط الدائرية أو Hoop earrings، لم تغب في أي موسم عن منصات العرض، فهي دائماً ترافق التصاميم. لكن ما يمّيزها هذا العام هو أنها كبرت حجماً، وقد رأينا هذا الأكسسوار على منصة عرض Proenza Schouler وكذلك اوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta.

أقراط كبيرة وملوّنة

هذا الصيف، ضعي اللونين الفضي والذهبي جانباً لأن الماركات العالمية قدّمت لكِ مجموعة كبيرة من الأقراط المزيّنة بالألوان وبالأحجار الملوّنة. مثل براندون ماكسويل Brandon Maxwell، ومارك جايكوب Marc Jacobs وغيرها من العلامات التجارية.

قرط واحد كبير

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ومن صيحات هذا الصيف أيضاً أن تعتمدي قرطاً واحداً كبيراً، وقد سيطرت هذه الصيحة على منصات عرض ربيع وصيف 2020 من برابال جورونج Prabal Gurung ومارك جاكوبس Marc Jacobs. أما المفتاح للنجاح بهذه الصيحة؟ اختاري قرطًا يمكن أن يخطف الأنظار بمفرده.

الأقراط المصنوعة من اللؤلؤ

إلى جانب الأقراط المعنية، تألقي هذا الصيف أيضاً بقطعة هي بالعادة كلاسيكية، لكن العلامات التجارية الكبرى أعادت إستخدام اللؤلؤ وقدّمته كأكسسوار للأذن بشكل عصريّ مثل القرط الطويل من Jason Wu.

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