في زمن كورونا.. أفضل طرق لتعقيم أدوات التجميل دون إفسادها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يحتلّ التعقيم حيّزاً أساسياً في حياتنا اليومية بزمن كورونا. وهو يطال يدينا، والأدوات التي نستعملها، والحاجيات التي نشتريها، أرجاء منازلنا...ومن الضروري أن يطال أيضاً أدوات ومستحضرات الماكياج التي تكون على تماس مباشر مع البشرة والفم والعينين. تعرّفوا فيما يلي على أفضل الأساليب لتعقيمها حسب نصائح الخبراء، حسب ما جاء في موقع "العربية".

يسود الاعتقاد أنه كلما ارتفعت نسبة الكحول المعقّم زادت فعاليته، ولكن في الحقيقة أن نسبة الكحول التي تزيد عن 70 بالمئة غير مفيدة في هذا المجال. إذ من الضروري أن تختلط هذه الكحول بنسبة 30 بالمئة من الماء، ليقوم هذا الأخير بتليين غلاف البكتيريا، والفطريات، والفيروسات مما يسمح للكحول بالوصول إلى داخلها وتدميرها.

من الضروري في زمن كورونا أن نولي عناية خاصة لتعقيم حقيبة الماكياج ومحتوياتها على أن يتم ذلك على الشكل التالي:

- حقيبة الماكياج:

احرصي على اختيار حقيبة الماكياج التي يمكن تنظيفها في الغسّالة، وقومي برشّها بعد غسلها بالكحول ثم اتركيها تجفّ في الهواء الطلق. أما إذا كانت حقيبة ماكياجكِ مصنوعة من الجلد، فامسحيها من الداخل والخارج بمنديل معقّم ثم رشّيها بالقليل من الرذاذ المعقّم. كرري هذه العملية مرة أسبوعياً للحفاظ على نظافتها وحماية المستحضرات من التلوث.

فراشي الماكياج:

ينصح الخبراء بتنظيف فراشي الماكياج، خلال هذه الفترة، بعد كل استعمال أو أقلّه مرة أسبوعياً. استعيني بالماء الجاري والقليل من شامبو الأطفال لتخليصها من آثار المستحضرات، ثمّ لفيها بمنشفة نظيفة واتركيها ملفوفة لحوالي 20 دقيقة كي تمتصّ المنشفة فائض الرطوبة عنها. وأخيراً رشّي الفراشي بالكحول لتعقيمها ثم اشطفيها من جديد واضغطي عليها بنعومة لتخليصها من الماء واتركيها على منشفة نظيفة لتجفّ طوال الليل.

- عاقصة الرموش:

احرصي على مسح عاقصة الرموش بعد كل استعمال بمنديل معقّم لتخليصها من أي آثار للماسكارا والبكتيريا، ثم رشّيها برذاذ الكحول واتركيه يجفّ عن سطحها.

- إسفنجات الماكياج:

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من الصعب تعقيم الإسفنجات متعددة الاستعمالات بنسبة 100 بالمئة، ولذلك يُفضّل استبدالها بتلك المخصصة للاستعمال الواحد فقط خلال هذه الفترة. أما عند الرغبة بتعقيم الإسفنجات المستعملة، فيُنصح بغسلها جيداً بالماء والصابون ثم وضعها في وعاء صغير فيه ماء وتسخينه لدقيقتين في المايكرويف قبل تركها تبرد قليلاً وعصرها جيداً للتخلص من الماء. فمن شأن ذلك أن يساهم في تخليصها من البكتيريا، الفطريات، والفيروسات التي يمكن أن تلوّثها.

- أقلام الكحل وتخطيط الشفاه:

قومي ببري جميع أقلام الكحل وتخطيط الشفاه قليلاً للتخلّص من أي آثار للشوائب تكون متراكمة عليها ثم رشّيها بالقليل من الكحول وامسحيها بمنديل ورقي نظيف.

- الماسكارا:

تتميّز الماسكارا بكونها مستحضرا شديد الحساسية، فاستعمالها لمرة واحدة فقط يكفي لتلويثها. ولذلك يلجأ خبراء الماكياج إلى استعمال فراشي الماسكارا ذات الاستعمال الواحد لزبوناتهن فيرمونها بعد كل استعمال ولا يعيدونها أبداً إلى داخل عبوة الماسكارا. أما إذا كنت مصرّة على استعمال الفرشاة المرافقة للماسكارا فمن الأفضل عدم تقاسمها مع أحد وتغيير الماسكارا كل شهرين تقريباً.

- ملمّع الشفاه:

ما ينطبق على الماسكارا ينطبق أيضاً على ملمّع الشفاه، إذ يمكن لاداة التطبيق له أن تتلوث من الاستعمال الأول. ولتجنّب ذلك يُنصح بعدم استعمال أداة التطبيق مباشرةً على الشفاه ولكن استعمالها لوضع المستحضر على سطح مُعقّم قد يكون ظهر اليد مثلاً ثم الاستعانة بفرشاة نظيفة أو بطرف الإصبع لرفع المستحضر من اليد إلى الشفاه.

- المستحضرات الكريميّة:

تتضمّن جميع مستحضرات الماكياج ذات التركيبة الكريميّة وأبرزها: الفاونديشن، الكونسيلر، أحمر الشفاه، الآيلاينر، الهايلايتر الكريمي، والبلاشر الكريمي. لتعقيمها يكفي تمرير منديل معقم عليها ورشّها بالكحول الذي سيجفّ عن سطحها بعد دقيقة دون أن يتسبب بأي تلف لها.

- المستحضرات ذات التركيبة المبودرة:

ضعي جميع عبوات ظلال العينين، ظلال الخدين، البودرة المضغوطة أو الحرة، بودرة الكونتورينغ...على طاولة أمامكِ. نظّفي داخل وخارج كل عبوة بواسطة منديل معقّم ثم رشّي عليها من الداخل والخارج الكحول على بعد 15 سنتيمتر تقريباً. ولا تخافي من أن يقوم الكحول بإتلاف مستحضراتكِ، فهو سيكتفي بتعقيمها قبل أن يجفّ بعد دقيقة عنها.