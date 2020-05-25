الكيوي لبشرة مشرقة ونضرة وخالية من العيوب في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 10:43 مساءً - الكثير من النساء يلجأن الى استخدام مستحضرات التجميل، لإخفاء عيوب البشرة. لكنهن، لا يعرفن أن هذه المستحضرات لا تعتبر حلولًا جذرية لمشكلاتهن، هي فقط حلول مؤقتة. لذا، وإذا كنت ترغبين ببشرة صحية متوهجّة، وكذلك شابة وأكثر حيوية في العيد، "الخليج 365.نت" يُطلعك على الأسرار الجمالية لثمرة الكيوي وفوائدها في العناية بالبشرة.

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خلطات الكيوي لبشرة نضرة ومشرقة في العيد

خلطات لثمرة الكيوي للعناية بالبشرة



إليك، أهم الخلطات الطبيعية الرائعة لثمرة الكيوي، التي تُناسب جميع لكل أنواع البشرات، وتمنحك بشرة خالية من العيوب. كما وتساعدك في تقشير الشوائب والخلايا الميتة من الجلد، حيث سيتم امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الكيوي من قبل بشرة الوجه، وستحصلين على زيادة لمعان وإشراق البشرة وتغذيتها، والتخلّص من انسداد المسامات وتفتيح لون البشرة، وتنظيفها وترطيبها بعمق، لتنعمي بإطلالة شابة في العيد.



الكيوي والأفوكادو

خلطة الكيوي والأفوكادو لتوحيد لون البشرة

طريقة التحضير والتطبيق:

هرس حبةٍ من الكيوي مع نصفة حبةٍ من الأفوكادو في الخلاط الكهربائيّ، ثمّ إضافة نصف ملعقة كبيرة من العسل إلى المزيج، وتطبيقه على الوجه وتركه مدّة ربع ساعة قبل شطفه.



الكيوي والشوفان

قناع الكيوي والشوفان للحدّ من ظهور التجاعيد

طريقة التحضير والتطبيق:

يجب مزج كمياتٍ متساوية من عصير الكيوي، وعصير الليمون الحامض، بالإضافة إلى الشوفان، مع القليل من زيت بذور الكيوي، وتطبيق القناع على الوجه.



الكيوي مع اللوز

طريقة التحضير والتطبيق:

نقع بعض حبات اللوز في الماء مدة يوم كامل ثم طحنها ومزجها مع ثمار الكيوي وتغطية الوجه بالمزيج مدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الدافئ.



الكيوي مع الموز

خلطة الكيوي والموز لتوحيد لون البشرة

طريقة التحضير والتطبيق:

يتم مزج ثمار الموز مع ثمار الكيوي بعد الهرس وإضافة الزبادي وتغطية الوجه بالمزيج مدة نصف ساعة قبل غسله بالماء.



الكيوي مع صفار البيض

خلطة الكيوي مع صفار البيض للعناية بالبشرة

طريقة التحضير والتطبيق:

مزيج صفار بيضة واحدة مع ثمار الكيوي وزيت الزيتون وتغطية الوجه بالمزيج مدة عشرين دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.



الكيوي مع زيت الزيتون

خلطة الكيوي وزيت الزيتون لتفتيح لون البشرة

طريقة التحضير والتطبيق:

مزج ملعقة صغيرة مع عصير الكيوي وتدليك الوجه بالمزيج وتركه مدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الدافئ.

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الكيوي مع عصير الليمون:

خلطة الكيوي والليمون لإزالة التصبغّات اللونية

طريقة التطبيق والتحضير:

هرس ثمار الكيوي وإضافة القليل من عصير الليمون، وتوزيع المزيج على الوجه والرقبة وتركه حتى يجف قبل غسله بالماء.



الكيوي والزبادي

خلطة الكيوي والزبادي لتفتيح لون البشرة ومنحها النضارة والإشراق

طريقة التحضير والتطبيق:

هرس الكيوي ومزجها جيدًا مع ملعقة كبيرة من الزبادى، يوضع الخليط على الوجه بالتساوي لمدة 15 - 20 دقيقة.

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فوائد الكيوي الجمالية

تمتاز الكيوي بفوائد جمالية جمّة للبشرة



تحتوي ثمرة الكيوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين "سي" وفيتامين "ك" وفيتامين "إي". إضافة إلى معادن غذائية مهمة مثل عنصر البوتاسيوم والفولات. كما تحتوي على المواد المضادة للأكسدة. وتعدّ فاكهة الكيوي مصدر غني بالألياف والعناصر الهامة والمفيدة لعلاج جميع مشكلات البشرة، لا سيما إزالة التصبغات اللونية وغيرها من الفوائد الجمالية، والتي تشمل الآتي:

إزالة البقع الداكنة من الجلد وتوحيد لون البشرة.

تبييض البشرة، خاصة عند استخدامها كمكوّن رئيس فى أقنعة التقشير.

التخلص من الخلايا الميتة.

التحكّم بمعدل إفراز الزيوت على سطح البشرة. وبالتالي، الحدّ من فرصة ظهور حب الشباب على الوجه.

تضييق المسام. لذا، يعتبر عنصر مثالي لذوات البشرة الدهنية والمختلطة.

ترطيب جميع أنواع البشرة بما فيها الجافة.

تأخير ظهور علامات التقدم في السن، والتي تتضمن التجاعيد والخطوط الرفيعة على الجبين، وحول الفم وتحت العينين.

نصائح هامة:

طرق العناية بالبشرة



من أهم النصائح المتعلقة باستعمال الكيوي بطريقة صحيحة:

التأكد من اختيار النوع الطازج عند شرائه.

ينصح بالتأكد من عدم وجود حساسية اتجاه استعمال الكيوي أو أي من المكونات السابقة بتطبيق جزء صغير من المزيج على منطقة ظاهرة من البشرة؛ لاختبار استجابة الجلد والقدرة على تحمله.

ينصح بتنظيف الوجه جيدًا من آثار مستحضرات التجميل، قبل استعمال ماسكات الكيوي.

ينصح الأطباء بتناول فاكهة الكيوي يوميًا، للحصول على بشرة نضرة وفاتحة على الدوام.

يُمكن الاحتفاظ بالكيوي لبضعة أيامٍ في درجة حرارة الغرفة، ولمُدّةٍ تصل إلى أربعةِ أسابيع في الثلاجة، كما يمكن تسريع عملية نضج ثمارها غير الناضجة، عن طريق وضعها مع الموز، أو التفاح في كيس بلاستيكيٍّ جيد التهوئة.

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