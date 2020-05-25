فساتين باللون الوردي لاطلالات عيد الفطر

القاهرة - لايف ستايل يعتبر اللون الوردي هو المفضل لدي السيدات وخصوصا خلال موسم الصيف. وقدمت العديد من الماركات فساتين وردي ناعمة يمكن ارتداءها في سهرات عيد الفطر. شاهدي موديلات فساتين باللون الوردي موضة 2020 بدرجاته المميزة لتتألقي بإطلالة نابضة بالحيوية في مختلف الأوقات.

فساتين وردي ناعمة

قدم المصمم ايلي صعب Elie Saab فستان وردي بتصميم واسع وبقبّة Halter وارتدت العارضة غطاء شعر أنيق بنفس لون الفستان، كما نسقت الأساور الذهبية حول الذراعين من أعلى. كما قدمت ماركة باول آند جو Paul and Joe فستان وردي ناعم بقماش شفاف وبتصميم محتشم بقماش التول، وهو بأكمام طويلة وقبّة V وتنورة واسعة مع حزام حول الخصر. وأعجبنا فستان Self Portrait الواسع بدون أكمام وبقبّة مربعة مع صيحة الكشكش. Advertisements وقدمت ماركة Staud فستان وردي ناعم بتصميم عصري ويكشف الجانبين مع قصّة عمودية. ولإطلالة عصرية مرحة، قدمت ماركة فالنتينو Valentino فستان وردي قصير بتنورة واسعة وأكمام طويلة وحزام حول الخصر. قد يهمك أيضا: فساتين زفاف قصيرة 2020 لإطلالة مرحة وعصرية فساتين أنيقة للمحجبات مع أكمام منفوشة على طريقة مدونات الموضة

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