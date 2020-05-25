أبرز إطلالات أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 04:47 مساءً - شاركت الفنانة أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي" طيلة حلقاته خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لتقديمه وخداع الضيوف، وبرزت من خلال البرنامج بالكثير من الإطلالات الأنيقة والمتنوعة، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها اليوم أبرز إطلالاتها؛ ليخترن الأفضل من وجهة نظرهن.



إطلالات بالفساتين

إطلالات بالفساتين



اعتمدت أروى إطلالات الفساتين المتنوعة خلال البرنامج، ومن أبرزها فستان أحمر مزيّن بشراشيب في الأكمام والجزء العلوي، وتأنقت بفستان أبيض مزيّن بالأسود والفوشيا، وتجمّلت بفستان أسود من الجلد؛ لخيار أنيق وفاخر، وتزيّنت بفستان نيلي بسيط مزيّن بمطاط لإطلالة مريحة ومناسبة لكل الأعمار.

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خيارات بالبنطال

خيارات بالبنطال



ارتدت أروى عدة خيارات شبابية بالبنطال، منها بنطال جينز مع بلوزة بيضاء وبليزر زهري، وظهرت بقميص أبيض مع بنطال زيتي بسيط، وأطلّت ببليزر وبنطال من قماش المخمل الأخضر لإطلالة عملية أنيقة.



تنسيقات عصرية

تنسيقات عصرية



نسقت أروى العديد من الإطلالات العصرية في البرنامج، ومنها تنورة وتيشيرت لامعيْن مصمَّمَيْن بطريقة بسيطة، وجمبسوت من الجينز مع حزام أسود عريض، واختارت تنورة سوداء عصرية مع بلوزة حمراء لامعة.

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