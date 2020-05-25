الإرشادات الأساسية لاختيار الخواتم المثالية 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 مايو 2020 04:47 مساءً - اختيار الخاتم الصحيح ليدك وشكل إصبعك من تشكيلة التصاميم المبهرة المتوفرة من مختلف العلامات هي مهمة ضرورية لاطلالاتك بأجمل المجوهرات.



بعض الخواتم ستعزز من أجمل جوانب يدك وتخفي عيوبها. لمساعدتك في عملية البحث عن الخاتم المثالي لشكل يدك الفريد، ها قد جمعنا لك بعض الإرشادات الأساسية.

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لذوات الأصابع القصيرة:

ميريام فارس

لجعل أصابعك تبدو أطول، ابحثي عن الخواتم ذات الأحجار الأطول، مثل تلك البيضاوي أو ذات تقطيع الإجاصة، فيما اختاري الخاتم بحد ذاته أرفع واتركي أظافرك طويلة.







لذوات الأصابع الطويلة:

للمحظوظات بمثل هذه الأصابع بوسعهن الإختبار بتصاميم جريئة ودراماتيكية مثل تلك على شكل أفعى التي تلتف بشكل متسلق حول أصابعهن. هذه الأصابع تليق بها أيضاً الأحجار الأكبر حجماً ولذا لديك العذر المثالي لاختيار الحجر مبهراً. اختاري الأحجار الدائرية والخواتم الأعرض لخاتم مثالي.



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لذوات الأصابع النحيلة:

نتالي فنج

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اختاري خاتمك أعرض مع حجر أصغر لكي تبتكري وهم عرض لإصبعك. إذا كانت أصابعت قصيرة ولكن نحيلة، اختاري حجر بتقطيع ماركيز رفيع أو بقصة إجاصة لكي تطول إصبعك وتجعله يبدو أعرض.





لذوات الأصابع العريضة:

تفادي الأحجار الصغيرة أو المتطاولة لأنها ستمنحك المزيد من العرض. بدلاً من ذلك، ابحثي عن الأحجار الدائرية أو الأحجار التي جمعت مع بعضها البعض على خاتم متوسط العرض.







لذوات اليدين الكبيرتين:

Van Cleef & Arpels

التصاميم الصغيرة ستبدو مضحكة في يدك. اختاري ستايلات كبيرة وجريئة ولا تخافي من ستايلات خواتم الكوكتيل بألوان جميلة مشتعلة وابحثي عن التصاميم بأحجار أكبير وتفادي الخواتم الرفيعة.







لذوات اليدين الصغيرتين:

ابقي الحجر بتوازن مع يديك فاختاريها صغيرة دائرية أو بتقطيع عل شكل قلب. الخواتم الناعمة ستعزز من جمال يديك واختاري الخاتم عريض.

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