شكرا لقرائتكم خبر عن زرع قلب اصطناعي بالكامل في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة "كارمات" التي تطوّر قلبا اصطناعيا بشكل كامل الاثنين عن أول عملية زرع لهذا العضو في الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراسة "بيفوت" مع تشيكيا وكازاخستان.

وأوضحت "كارمات" في بيان، أنه مع هذه العملية، أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13.

وأجريت الجراحة في مركز "ريغشوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن.

وأعلن عن عملية زرع القلب الاصطناعي السابقة التي أجريت في تشيكيا في أوائل ديسمبر 2019.

ويهدف القلب الاصطناعي الذي طورته "كارمات" إلى تقديم بديل للقلب البشري الذي يحتاج إليه مرضى القصور في القلب. وقفز سعر سهم المجموعة في بورصة باريس بنسبة 7,52 %. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | زرع قلب اصطناعي بالكامل في الدنمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.