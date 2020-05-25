قفاطين درة زروق لإطلالات شرقية فاخرة

تعتبر درة زروق واحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة، وقد تميزت باطلالاتها الفاخرة والكاجوال التي تنسقها لمختلف المناسبات وتتألق بها على السجادة الحمراء وفي المشاوير اليومية أيضاً، ودرة تحمل الجنسية التونسية ولهذا فإن النمط الشرقي التقليدي يظهر في الكثير من التنسيقات التي تعتمدها، وهذا النمط يناسبها كثيراً ويبرز جمالها الجذاب وفي أكثر من مناسبة شاهدناها، وقد اعتمدت الأزياء الشرقية الفاخرة ونسقتها بأسلوبها الأنثوي، واليوم جمعنا لك بالصور أجمل قفاطين درة زروق؛ لتستوحي منها بعض الأفكار لمختلف مناسباتك القادمة وإليك بعض الأمثلة.



درة زروق في اطلالة شرقية فاخرة:

تألقت درة زروق في اطلالة مميزة ذات طابع شرقي جمعت فيها بين النمط التقليدي مع لمسات عصرية، وقد اختارت قفطاناً بتصميم مميز باللون الكحلي الداكن مستوحى من قصة الكيمونو ومطرز بخيوط باللون الفضي، ونسقت معه حذاء كعب عال وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأزرق أيضاً ومجوهرات ألماسية ناعمة.



اطلالة فاخرة في القفطان اعتمدتها درة زروق:



لوكْ فاخر أطلت به درة زروق على السجادة الحمراء، وقد تميز بتفاصيله الشرقية المترفة وكان عبارة عن قفطان مميز باللون البيج، وقماشه مطرز بخيوط باللونين الذهبي والأحمر، قصته منسدلة وله كاب تدلى على الكتف أضفى عليه لمسات مميزة، وقد نسقت معه حقيبة يد مطرزة باللونين الأحمر والذهبي.



درة زروق في اطلالة شرقية بالأحمر:

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اعتمدت درة زروق في إحدى المناسبات لوكْ مميزاً ومشرقاً، وكانت قد اختارت فيه قفطاناً من الشيفون المطرز من زهير مراد Zuhair Murad بقصة فاخرة ياقته عالية وأكمامه طويلة تدلت على الأرض وله حزام معدني على الخصر، وزينت اللوك بأقراط ألماسية ناعمة.

شاهدي بالصور أجمل قفاطين درة زروق التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، وتألقت بها على السجادة الحمراء واستوحي بعض الأفكار المميزة في رمضان وغيرها من المناسبات.

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