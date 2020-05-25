محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور توماس زويفرلاين إن التهاب الكبد المناعي الذاتي هو مرض مزمن يصيب الكبد نتيجة هجوم الجهاز المناعي لدى المريض على خلايا الكبد، وذلك ليس بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي، وإنما بسبب وجود أجسام مضادة ذاتية للخلايا العضلية الملساء.

وأضاف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني أن التهاب الكبد المناعي الذاتي قد يتحول إلى تليف الكبد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم اكتشاف المرض بالصدفة من خلال تحليل وظائف الكبد في سن يتراوح بين الأربعين والخمسين.

وتتمثل أعراض الالتهاب في ارتفاع درجة الحرارة واليرقان وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بالإضافة إلى ألم العضلات وألم المفاصل والتعب العام.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في استخدام الأدوية المثبطة للجهاز المناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو التهاب الكبد المناعي الذاتي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.